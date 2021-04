Desde Cristina hasta Macri: apoyo y solidaridad para Esteban Bullrich que confirmó que tiene ELA

Luego de que el senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich revelara este miércoles que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), todo el arco político argentino salió a respaldarlo y a brindarle apoyo. Uno de los mensajes más destacado, por tratarse de una figura nacional, fue el de Cristina Fernández de Kirchner (a quien Bullrich venció en las elecciones de 2017).

La vicepresidenta le dijo a Bullrich que tuviera fe en Dios. “La política no debe deshumanizarnos”, aseguró.

Del otro lado, el expresidente Mauricio Macri también le envió saludos y fuerza.

En el mismo sentido se pronunciaron -entre otros- los diputados nacionales Álvaro González, Maximiliano Ferraro, Fernando Iglesias, Luciano Laspina. “Fuerza querido amigo, has pasado por otras de estas y tu templanza de espíritu y capacidad de oración han mantenido a vos y los tuyos en eje. No aflojes, la vamos a pelear. Hay muchos avances. Gracias por tu entrega. Estamos con vos”, señaló Marcela Campagnoli en su cuenta de Twitter.

Por su lado, el cineasta Juan José Campanella señaló: “Una noticia dolorosa, pero que al mismo tiempo emociona y agranda mi admiración. Sos un tipo admirable. Honesto, mega capaz, luchador e irreprochable. Un modelo. Somos millones los que te acompañamos. Tu lucha nos inspira. No nos callemos más”.

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, aseguró: “Quiero desearle mucha fuerza y enviarle un fuerte abrazo. Además de ser una gran persona, lo admiramos porque es un ejemplo de valentía, fortaleza y perseverancia. ¡Estamos con vos!”.

Alejandro Finocchiaro, que sucedió a Bullrich cuando dejó el cargo de ministro de Educación para ser senador, afirmó: “Somos muchos los que hacemos fuerza por tu recuperación y te acompañamos en el camino. El sentido que le das a este difícil diagnóstico es otra muestra de tu fuerza e inmensa fe y la manera de superarlo. Seguir con tu vocación de servicio es un ejemplo admirable”.

El senador nacional de Juntos por el Cambio padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). “Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición”, introdujo en una carta pública al Senado hoy, al tiempo que señaló que esta enfermedad fue la que le provocó problemas en el habla y adelantó que seguirá ocupando su banca: “No me voy a mover de donde estoy. Esta situación no me impide continuar con mis funciones”.

En diciembre del año pasado, Bullrich había revelado que padecía una enfermedad luego de que se lo viera hablar con dificultad durante el debate por la legalización del aborto: “Se viralizó un video mío en sesión plenaria de comisiones del Senado que generó mucha preocupación. Antes que nada, quiero agradecer a todos los bienintencionados por los mensajes de apoyo que recibí, y quiero llevar tranquilidad porque mi salud está bien”, detalló en aquel momento.

Fue entonces que el legislador contó que “el stress” de ese año, lo “afectó especialmente” y le produjo una “disartria”, que es “un trastorno nervioso que dificulta el uso de los músculos de la boca, la lengua y de las cuerdas vocales”. Es más, hace un mes, el ex ministro de Educación durante el gobierno de Mauricio Macri admitía que tenía que “aprender a hablar de nuevo”.

Qué es la ELA

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurológica grave progresiva que destruye las células nerviosas y provoca una discapacidad que se agrava a medida que pasa el tiempo, ya que las células nerviosas son dañadas y mueren. Es imposible de prevenir porque se desconocen las causas que la provocan.

Según datos de la Asociación ELA Argentina puede afectar a adultos de cualquier edad. Aunque la mayoría de los diagnosticados tienen más de 40 años, con mayor incidencia entre los 50 y los 70. Afecta a cerca de 2 hombres cada 1 mujer, lo que puede variar según el tipo de enfermedad, y se empareja a partir de alrededor de los 70 años.

La incidencia o cantidad de personas que desarrollarán ELA cada año es de aproximadamente 2 de cada 100.000 de la población general. Mientras que la prevalencia o cantidad de personas que viven con este enfermedad al mismo tiempo es aproximadamente 7 de cada 100.000.