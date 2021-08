Desde el Gobierno apuntan al peluquero de Fabiola por filtrar la foto del festejo en Olivos

El entorno cercano del presidente Alberto Fernández establece hipótesis sobre el posible responsable de que se haya filtrado la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez, celebrado durante la cuarentena estricta en 2020. El principal sospechoso es el peluquero de la primera dama, Federico Abraham.

Una de las personas que fotografió la escena fue el colorista, aunque no fue el único que capturó el momento feliz de la pareja de Alberto junto a una docena de amigos en la Quinta de Olivos

Fuentes del oficialismo confirmaron que varios de ellos le pidieron a uno de los empleados de Olivos que les sacara una instantánea alrededor de la mesa junto al presidente.

"Federico es un cholulo, le gusta contar y mostrar que atiende a Fabiola", se lamentan en el círculo íntimo del mandatario

"Lamento que haya ocurrido. Debí haber tenido más cuidado. Fabiola convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente me arrepiento", buscó disculparse el presidente Alberto Fernández.

"Nunca quise esconderme detrás de nadie cuando tenía que dar la cara yo", agregó el presidente.

Federico Abraham se presenta en su cuenta de Instagram como colorista de Palermo, tiene 33 años y es oriundo de San Nicolás. Además de atender a la Primera Dama, Abraham es el peluquero de otras famosas como Guillermina Valdés, Soledad Fandiño Rocío Marengo y las hermanas Micaela y Candelaria Tinelli. Lo curioso es que su cuenta se convirtió en Privada momentos después de que se desatara el escándalo.

?En una entrevista reciente con Infobae, consideró que "el deseo de las mujeres de ser rubias proviene de sus orígenes europeos. Además, convengamos que el rubio otorga luminosidad y no pasa de moda".

Según los registros de ingresos a la Quinta de Olivos, obtenidos por el periodista Gonzalo Ziver, Abraham ingresó 36 veces a la residencia presidencial. Clarín