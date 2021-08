Desde el Gobierno Nacional estiman que la fiesta en Olivos no afectará su imagen ante los votantes

Preocupado por las consecuencias en la opinión pública del festejo en Olivos, a menos de un mes de las PASO, el Gobierno encargó la última semana una serie de mediciones para determinar el eventual impacto del polémico affaire en los resultados de las elecciones. Concluyó que “no hubo ningún cambio” en las preferencias de los votantes en relación a las semanas previas a la filtración de imágenes de la reunión social de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez en pleno aislamiento obligatorio.

A pesar del fuerte ruido que provocó en la agenda pública, en Balcarce 50 están confiados en que el tema “no está en la agenda” de los votantes y que los únicos cuestionamientos al oficialismo responden a la situación económica y al manejo de la pandemia. Quieren dejar atrás el asunto y enfocarse en la campaña, aunque en los últimos días algunos de los principales referentes ensayaron una contraofensiva sobre el mismo eje temático de la violación del aislamiento, al equiparar la actuación del primer mandatario con la de referentes de la oposición.

Según fuentes de la Casa Rosada que encargaron y siguieron los sondeos de la última semana, las preferencias no se movieron un ápice por la publicación de fotos y videos del cumpleaños de la Primera Dama en julio de 2020. “No tiene impacto electoral en ningún distrito. La intención de voto no se movió”, dijo, convencido, un importante funcionario nacional. “En una sociedad tan polarizada, puede molestar a los de un lado, pero no va a cambiar las decisiones de nadie”, insistió.