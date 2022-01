Desde la Juventud Evolución Radical manifestaron su preocupación por el Sistema de Salud Provincial

Desde la Juventud Radical emitieron un comunicado en repudio al estado del sistema de salud provincial.

"El Hospital Interzonal San Juan Bautista, que es el centro de salud más importa de la provincia, se encuentra en pauperrimas condiciones edilicias, sin equipamiento e insumos necesarios, etc. Esto corresponde a años de abandonos, desidia y desinversión del gobierno provincial, con similares o peores situaciones se encuentran los hospitales zonales de las cabeceras departamentales, con el agravante déficit de profesionales de la salud, particularmente médicos, para atender a los catamarqueños del interior de la provincia, cuya única posibilidad de asistencia médica y hasta salvar sus vidas se reduce a la derivación en ambulancias a los hospitales de la capital, un grave problema, si las hubiere , no funcionan o no hay choferes; generalmente el costo del combustible lo paga el paciente. Generando una aglomeración de pacientes.

Ante esto, el diputado provincial del oficialismo Ramón Figueroa decidió responder con desdén e hipocresía, no es algo nuevo pero ahora se cristaliza en palabras así mismo el Diputado Juan Denett, difamador serial que ejerce la militancia boba que complota a generar certeza, confianza y tranquilidad social. Que grupo de la sociedad se beneficiada con las groserías de Denet o que capital le interesaría generar trabajo en Catamarca. Llamarlo a la reflexión que lo, que transforma realidades es el consenso y no el conventillo, y nos da una radiografía del pensamiento del gobierno provincial. Es inaceptable que nuestros comprovincianos no puedan acceder a una salud de calidad y que el personal de salud no tenga un salario digno. Es inaceptable que una empresa familiar tenga más posibilidades económicas que el Estado provincial para crecer y mejorar su sistema de salud.



Exigimos una normalización del sistema de salud, mejora de infraestructura y salarios del personal de la salud".