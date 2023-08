Días antes de las PASO, Macri, Larreta y Bullrich hicieron una foto de unidad para respaldar a Jorge Macri en CABA

Fueron 30 minutos. Ni más ni menos. En ese lapso de tiempo sucedió la foto de unidad de los referentes del PRO que le puso un broche a la campaña porteña. Luego de una semana turbulenta en el PRO, y a seis días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), las figuras del partido aceptaron hacer una imagen de unidad para cerrar filas detrás de la precandidatura a jefe de Gobierno de Jorge Macri. Participaron los dos presidenciables de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, junto a Mauricio Macri.

El evento comenzó a las 17:30 y se desarrolló en el Club Alemán de Equitación, en el barrio de Palermo. Allí, los referentes del PRO se encontraron para hacer una foto grupal en respaldo a la precandidatura de Jorge Macri. A las 17, el ex intendente de Vicente López ya había llegado al lugar. Lo acompañó su equipo de prensa y comunicación y Fernando De Andreis, su jefe de campaña y dirigente íntimo del ex Presidente.

Minutos después llegó Rodríguez Larreta. Luego se sumó Mauricio Macri y, finalmente, a las 17:50 arribó Bullrich. La ex ministra de Seguridad llegó en un auto acompañada por Guillermo Yanco, su esposo. En el lugar la esperaba Carlos Cortés, su histórico jefe de prensa. Venía proveniente de Misiones, a donde estuvo esta mañana en una visita proselitista. Y se fue urgida, hacia su primer acto de cierre de campaña, que tuvo lugar en la Ciudad.

La actividad se organizó -y se hizo- con hermetismo. Estuvo restringido el acceso a la prensa, aunque cuando terminaron de hacer la foto, el ministro de Gobierno concedió declaraciones al periodismo. “Estoy muy contento de ser el único candidato del PRO, de Mauricio, Patricia, Horacio, María Eugenia y tantos otros. Para mí es un orgullo”, expresó el precandidato a jefe de Gobierno del PRO.

“Es parte del mensaje que estamos queriendo dar, con un camino que comenzamos hace 16 años como equipo y que yo vengo a cuidar todo lo que hemos logrado. También con las ganas y el entusiasmo de mejorar lo que haya que mejorar”, sostuvo ante la prensa Jorge Macri, respecto al significado político que le dio a la foto y concluyó: “Fue un muy lindo momento estar con ellos tres”.

A su vez, el ministro de Gobierno de la Ciudad consideró una “buena noticia” el hecho de que JxC tendrá un único bunker. “Es un gran mensaje para la gente que vamos a estar todos juntos el domingo, que seamos una alternativa unida”, dijo.

Los tres referentes del PRO y Jorge Macri se encontraron en un salón al fondo del Club Alemán, detrás de una gimnasio. Allí, en la terraza del lugar, hicieron una selfie que difundieron a la prensa. Antes de hacer las fotos, los cuatro estuvieron sentados alrededor de una pequeña mesa. Entre agua y café, intercambiaron algunas palabras sobre la campaña y la actualidad política. “Llegó a 600 mangos el dólar”, comentó uno de los dirigentes en un momento. Todo fue breve y frío como la tarde misma.

A las 18:25 el evento había terminado. Al final, el ex Presidente protagonizó un momento un tanto cómico. Mientras se retiraba en la camioneta en la que se suele mover con sus custodios, pidió que el vehículo se detenga un instante, abrió la puerta y se asomó, con medio cuerpo por encima del techo del rodado, para saludar como un rockstar y sonreír ante los periodistas y fotógrafos presentes.

La foto sucedió luego de días caldeados en la coalición opositora y sirvió como maquillaje para escenificar una especie de tregua política antes de las PASO. Macri regresó al país hace 10 días, tras un periplo por Europa, y se metió de lleno en la campaña porteña para respaldar a su primo. En el medio, María Eugenia Vidal manifestó su apoyo público a la candidatura presidencial de Rodríguez Larreta. La decisión de la ex gobernadora generó fastidio en el ex Presidente, quien salió a cruzarla por los medios, y del bullrichismo. Ambos consideraban que Vidal mantendría la “neutralidad”. El backsteake de la foto de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Jorge Macri (Agustin Marcarian - Reuters)

Vidal fue invitada a la foto de esta tarde. Ha respaldado desde el comienzo la candidatura de Jorge Macri. Incluso, no estuvo de acuerdo en la actitud política de Larreta en su acuerdo con Martín Lousteau, precandidato a jefe de Gobierno de Evolución radical, que competirá en la interna de JxC contra el dirigente del PRO.

No obstante, la ex gobernadora viajó a Mendoza, donde tendrá actividades de campaña en la ciudad capital junto al intendente local, Ulpiano Suárez, y se ausentó de la foto de unidad. Viajó a difundir la propuesta presidencial de Larreta. Esa agenda proselitista le permitió a Vidal no cruzarse con Macri y Bullrich luego de los roces que tuvieron la semana pasada. En tanto, el miércoles se volverá a mostrar junto al Jefe de Gobierno, en el acto que se hará en Entre Ríos con Rogelio Frigerio, precandidato a gobernador de esa provincia.

Por su parte, Larreta viene de compartir una actividad de campaña con Lousteau que generó fastidio en el PRO. El jefe de Gobierno intentó equilibrar la competencia entre ambos postulantes porteños de JxC. Ese cortocircuito político marcó gran parte de la interna y la campaña en JxC. Con foco en CABA, ese punto de conflicto se extrapoló a la pelea electoral nacional.

Larreta había compartido el sábado a la noche una comida con los Gastronómicos seccional CABA, en la que se retrató junto a Jorge Macri. Pero este domingo, acompañó a Lousteau en una actividad de campaña. Fue durante una visita conjunta al Museo Sívori y un recorrido por el Parque Tres de Febrero.

La foto causó molestia en el ala dura del PRO. “Horacio nunca se la jugó por Jorge. Privilegió su arreglo con la UCR”, consideró un operador político de Bullrich y remató: “Cómo le vas a dar la llave de la Ciudad a Lousteau”. Desde el equipo político del senador de Evolución radical no descartaron, incluso, que pueda haber otra foto junto a Larreta antes del 13 de agosto.

Con la foto grupal de esta tarde, Jorge Macri cerró formalmente su campaña. El dirigente se mostró satisfecho por el encuentro y lo consideró un logro político. De acá hasta el jueves, no obstante, continuará con recorridas por la Ciudad y actividades proselitistas con vecinos.