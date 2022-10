Diaz Ayuso apuntó otra vez contra el peronismo: "No es casualidad que cada vez más argentinos vengan a Madrid a vivir"

La presidenta de la Comunidad de Madrid volvió a criticar con dureza al gobierno peronista de Alberto Fernández. Esta vez lo hizo en el marco del foro Madrid, capital de la internacionalización iberoamericana, organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), donde aseguró que la Argentina se encuentra “estancada desde hace décadas por políticas intervencionistas al servicio del poder político” y advirtió sobre la gran cantidad de argentinos que emigran a la capital española.

La dirigente fue la principal oradora en un evento donde había más de 150 empresarios españoles y de diferentes partes de América Latina y dirigentes como el Secretario General de la Organización de de Estados Iberoamérica para la Educación, Ciencia y Cultura, Mariano Jabonero; la presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballero; el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Lasquetty; y el secretario de Transportes e Infraestructura, David Pérez.

“Las democracias liberales no deben ensimismarse sino apoyarse unas a otras para crecer y para protegerse de derivas totalitarias y empobrecedoras. Estas no dudan en establecer estrategias, generar los mismos problemas en todo el mundo empoderarse para restar fuerzas al bien común”, afirmó Díaz Ayuso en el comienzo de su discurso.

“Para esto, es fundamental respetar el imperio de la ley, las reglas del juego y unas instituciones fuertes y garantes con los mejores funcionarios al frente de ellas y al servicio de una sociedad civil que no pueda ser ni tutelada ni transformada a capricho del político de turno”, completó.

Fue entonces cuando dio el ejemplo de la situación en la Argentina y volvió a trazar un argumento en la misma sintonía de la semana pasada, cuando hizo mención al peronismo en otra intervención.

“La historia está llena de ejemplos. Como Argentina, que ha sido uno de los países más ricos del mundo y esta fuente de oportunidades y prosperidad del Siglo pasado, ahora lleva décadas estancada por políticas intervencionistas a servicio del poder político. Y ahí están los datos: gasto público desbocado, una inflación que supera el 50%, desánimo, desincentivo”, afirmó.

Y completó: “Tampoco es casualidad que cada vez más argentinos y otros ciudadanos de la región vengan a vivir a Madrid, a vivir en paz, a ejercer su derecho a crecer tanto como su esfuerzo y su sacrificio les lleve sin ver cómo todo lo que han conseguido es pisoteado por la máquina de la subvención por sistema. Una estafa que a través de la dependencia tapa la mala gestión y el negocio político y que va más allá de defender al vulnerable, que es un compromiso de todos. Lo que quiere es convertirnos a todos en vulnerables”.

Mauricio Macri hizo mención al “éxodo de jóvenes argentinos”

Las palabras de Díaz Ayuso coincidieron con la línea del ex presidente Mauricio Macri, quien en el transcurso del domingo publicó en su cuenta de Instagram una foto del aeropuerto de Ezeiza y un mensaje a los jóvenes que deciden irse a vivir al exterior en busca de una nueva vida. Mauricio Macri hizo mención a los jóvenes que se mudan a otros países.

“Me parte el alma el éxodo de los jóvenes argentinos que vemos todos los días. Se van frustrados por no poder desarrollar sus vidas acá mientras en otros países los esperan con empleo, estudio, vivienda, crédito y un futuro. Por eso no los cuestiono, entiendo sus razones. Pero quiero decirles a todos ellos que ahora mismo están proyectando irse, que los necesitamos y que hay esperanza. El año que viene se producirá un cambio muy profundo.

Con dolor, millones de argentinos comprendieron que el camino del populismo recorrido hasta acá solo nos puede llevar a más retraso, más pobreza, más mafias, más divisiones, y a una agonía desesperanzada como nación que ve perder todos sus sueños y también a sus hijos (...) Les pido a todos esos jóvenes que planean irse que le den al país una oportunidad más, para que los mismos logros que podrían tener en el extranjero, los tengan en la Argentina, en su provincia, en su ciudad, en su barrio. Nada, pero nada, se compara con alcanzar metas en el lugar donde nacimos, junto a la familia, los amigos, los afectos; saber que estamos cerca para compartir la alegría y para ayudarnos cuando sea necesario”, escribió Macri en las redes sociales.

“Me niego a que el peronismo arruine el motor económico de España”.

Por su lado, hace una semana la propia Díaz Ayuso también había hecho mención a la Argentina para referirse al peronismo durante el debate en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

“Pedro Sánchez nos va a llevar a la ruina”, comenzó la presidenta de la Comunidad de Madrid. “Y no es el gobierno de las mayorías y mucho menos el gobierno de la gente real. Es el gobierno que primero crea la pobreza para luego crear dependencia del Estado. Es populismo fiscal, le quitan el dinero a la gente, para luego, como hacen los peronistas, repartirlos en pagas, ayudas, subsidios, pero le tengo que decir que la pequeña empresa española no aguanta más”, completó.

La propia dirigente española subió a sus redes sociales el fragmento de su discurso donde enunciaba esas frases y acompañó el video con el refrán escrito: “Me niego a que el peronismo arruine el motor económico de España”.