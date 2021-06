Diego Brancatelli cruzó en vivo a Carolina Losada por su candidatura

La periodista Carolina Losada anunció que será precandidata a Senadora Nacional por Juntos por el Cambio. Al aire en Intratables, la panelista aseguró que se alejará de los medios, se tomará unos meses de licencia y empezará a trabajar en la campaña electoral. Diego Brancatelli la felicitó por su decisión, pero le hizo un pase de factura.

"Amo lo que hago. Amo ser periodista. Estoy haciendo una pausa. No me estoy yendo del periodismo. Creo que es un momento clave para el país y las próximas elecciones son muy importantes. Creo que hay que meter las patitas en el barro. Y yo tomé esa decisión", manifestó la figura de América TV.

Losada señaló que ver tantos jóvenes que quieren irse a vivir afuera por la falta de oportunidades fue una de las razones por las cuales decidió volcarse a la políticas. "Tengo amigos que se están yendo del país. El otro día hablaba con un vecino que se va a Uruguay a vivir. Y me dice 'yo me fundí cuatro veces en la Argentina y ya no puedo más'. Y me lo decía llorando porque a todos los argentinos nos gusta vivir en nuestro país. Entonces, yo dije 'me voy a quedar acá y voy a poner mi granito de arena'", explicó.

Después de escuchar sus argumentos, Diego Brancatelli pidió la palabra y le hizo un pase de factura a su compañera. "Yo tengo muchas ganas de ser precandidato, pero no me llaman. Te lo dije fuera de cámara y lo digo para la gente. De verdad, hoy estás repitiendo lo que yo sostengo desde hace tiempo, que hay que hay que meter los pies en el barro, que hay que salir a militar, que hay que ir a los barrios que más lo necesitan y escuchar a la gente. Yo, en silencio, ayudo un montón. Y ese compromiso no me hace menos periodista. Eso por lo que vos, tal vez, muchas veces me ninguneaste o muchas veces me quisiste bajar el preciso", sostuvo el panelista de Intratables.

No conforme con eso, el periodista de Intratables siguió haciéndose reclamos a su colega. "Te felicito por haberte animado a comprometerte y a dar un paso adelante. Dicho esto, que te recontra felicito... Yo siento que me mentiste todo este tiempo. A mí ya un montón de gente. ¿Sabés por qué? Porque muchas veces discutí con vos, que se notaba tu postura política, y me decías 'yo no soy esto, soy anti esto'. Y hoy estás en el partido del cual siempre te dije que eras. Me mentiste en su momento ¿o ahora cómo vas a hacer para militar por un partido, del cual negaste ser parte todo este tiempo? El tema de los candidatos que les surge la militancia de un día para el otro, eso es lo raro", añadió.

"Deberías ser honesta ante la gente", retrucó Diego Brancatelli. "Por eso, me tomo una licencia. No vengo a militarte la pantalla. Vos, en cambio, no te tomaste una licencia, soy periodista y, al mismo tiempo, funcionario", sentenció Losada.