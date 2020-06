Dieron de alta a Martín Insaurralde tras estar 13 días internado

Tras haberse contagiado coronavirus, el intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde recibió este miércoles por la tarde el alta médica del Hospital Llavallol donde estuvo 13 días internado y continuará recuperándose en su casa. La semana pasada se había sometido a una transfusión de plasma que lo ayudó a combatir el virus.

"Martín Insaurralde recibió el alta de internación y continuará con recuperación domiciliaria. Tras haber sido diagnosticado con coronavirus, el intendente de Lomas de Zamora pasó trece días en el Hospital de Llavallol, donde recibió una transfusión de plasma", informaron desde el centro de salud en el que estuvo el intendente.

Por su parte, el líder comunal manifestó su agradecimiento a través de las redes sociales: "Gracias a Ramiro Heredia y Mariano Ortega, ¡a todo el equipo de mi querido Hospital Municipal Llavallol de Lomas de Zamora!".

Además, compartió un video en el que se lo ve saliendo del centro de salud entre aplausos y saludos de los médicos. "Haberme recuperado en este hospital municipal tiene un condimento especial. Todos lo sabemos, los que luchamos y construimos por la Salud Pública en Lomas de Zamora", le dijo al personal sanitario.

"Tuvimos momentos feos, pasamos una semana complicada, pero ya estamos para seguir la recuperación. En ustedes, la Salud Pública al frente. Fuerza por el Hospital municipal. Gracias, los quiero mucho", concluyó.

El pasado 12 de julio, tras haber sido diagnosticado con coronavirus, el intendente quedó internado por considerarse paciente de riesgo, ya que registra enfermedades preexistentes. Recibió la primera transfusión de plasma el jueves de la semana pasada, luego de que presentara una disminución en su capacidad pulmonar.En un parte médico, las autoridades del centro de salud informaron que había evolucionado favorablemente tras someterse al tratamiento. Fue el propio Insaurralde quien lo confirmó el domingo pasado en diálogo con Telefe: "Hoy me siento bárbaro, con una capacidad pulmonar bárbara desde el sábado, sin ningún dolor pulmonar ni de garganta".

Para poder someterse a este procedimiento, el intendente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. "Me hicieron una pequeña intervención quirúrgica para pasarme el plasma porque yo no tengo buenas venas", relató. Y explicó: "La combinación del plasma con los corticoides me dio mayor oxigenación, me desinflamó la parte bronquial y me bajó la carga viral".