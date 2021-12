Dieron a conocer los primeros resultados de los comicios en Chile

Con el 0,63% de las mesas escrutadas, el Servicio Electoral de Chile (Servel) informó que Gabriel Boric obtiene un 64,58% de los votos y José Antonio Kast el 35,42%. De todas formas, aún es muy pronto para obtener una tendencia clara.

El proceso electoral en Chile estuvo marcado por las críticas al gobierno y al sistema de transportes que mostró una escasa operatividad a nivel país. Pese a esto, son millones los chilenos que salieron a votar para elegir entre las opciones Gabriel Boric y José Antonio Kast. Se trata de los primeros candidatos de los últimos treinta años, que no fueron designados desde el duopolio político que representó la ex Concertación y el ex Chile Vamos.

Ambos registraron una estrecha diferencia, de un 2%, en la elección del pasado 21 de noviembre, por lo que se prevé que el ballotage sea muy ajustado.

De hecho, el candidato conservador ya adelantó que, si la diferencia es inferior a los 50.000 votos, los comicios presidenciales se podrían “resolver en los tribunales electorales”. “Es una elección estrecha, tenemos que esperar el resultado. Un resultado es el que emite el Servel (Servicio Electoral), pero si ese resultado es muy estrecho, claramente los apoderados de mesa tienen un rol y esto podría llegar a resolverse en tribunales electorales”, indicó el líder del Partido Republicano tras votar en el sur de Santiago.

Boric, cuya coalición irrumpió en 2017 como una izquierda renovada hizo hincapié en que va a respetar los resultados “sin instalar mantos de humo”. “Quien gane y quien pierda debe entender que la democracia es más importante que yo o que Kast. Si nos toca perder lo vamos a reconocer”, dijo.