Diputada catamarqueña destacó los avances de Salud y la tildaron de mentirosa

La diputada provincial del Frente de Todos, Mónica Zalazar publicó en sus redes sociales los supuestos logros y avances en materia de infraestructura, recurso humano y aparatologia que presuntamente logro en este periodo el Hospital San Juan Bautista, sin embargo horas más tarde levantó la publicación, tras recibir las respuestas de sus pares y también del gremio ATE Salud.

El representante de ATE Salud, José “Tato” Traverso salió al cruce de las afirmaciones de la diputada oficialista y dijo que la legisladora “visitó otro lugar, porque la realidad del San Juan Bautista”, no reflejaría los logros que Zalazar destacó y la invitó a llegarse al nosocomio para tomar contacto con la realidad, falencias y deterioro que presentaría el mismo desde hace años.

El referente gremial comentó que todavía el Hospital San Juan sigue sin agua caliente, montacargas, baños rotos, en otras falencias que reveló. Y volvió a reclamar urgente soluciones.

“Cosas buenas en el HSJB. Recorrimos junto a la nueva gestión del director general Contador Mosquera, la directora asistencial, doctora Yanina Vázquez, el director de Mantenimiento Sr Godoy y el arquitecto Villagra, las mejoras que se van haciendo allí. Instalaciones de agua caliente, fría en los más de 100 baños del internado, la nueva cobertura de los techos, la nueva cocina, esterilización que va en marcha, los nuevos tanques de agua, ascensores montacargas, aire acondicionado, y muchas cosas más. Y seguiremos así, este es el camino”, posteó Zalazar en su cuenta de facebook.

Por otra parte, la diputada Natalia Herrera de Juntos por el Cambio, reiteró las faltas de políticas pública e intervención edilicia en los hospitales publicó. Reclamó al Gobierno provincial y al ministerio de Salud a cargo de Manuela Ávila compromiso y respuestas para la Salud de Catamarca.

“Una muestra más que nuestro hospital San Juan Bautista sigue en las mismas condiciones y no como dice la diputada oficialista. Basta de mentir a la sociedad”, manifestó la legisladora de la oposición y agradeció a ATE Salud por los videos donde se muestra el estado actual del hospital.

“No existen las mejoras que anunció como ya concretadas. Puedo respaldar mis dichos con fotos y videos del día de hoy, y con los cientos de testimonios de los pacientes y trabajadores del hospital que siguen con la misma realidad desde hace años. Siguen sin agua caliente, siguen sin funcionar los montacargas, sigue sin aire acondicionado central, sigue lloviéndose por todos lados. Subestiman a la sociedad queriendo vender una realidad que no existe. No hay reformas estructurales, no hay mejoras que vayan a durar porque no han sido planificadas con seriedad. Demostrando una vez más que este es un gobierno que no gestiona, no soluciona y no planifica. La salud pública no es prioridad para este Gobierno", concluyó la legisladora.