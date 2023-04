Diputado convocó al pueblo a manifestarse por el brutal tarifazo de luz

El diputado provincial del Frente Amplio Catamarqueño, Hugo Ávila convocó a una marcha en reclamo por el “brutal” tarifazo del servicio de energía eléctrica. Y afirmó que los aumentos que registraron las boletas de los servicios publicó alcanzan entre un 300 y 400 % y que los mismos son una“imposición” del gestión provincial.

“En el marco de esta Catamarca convulsionada por el crimen impune, por la escuelas que no están en condiciones, por los hospitales que se caen a pedazos quiero decirles que nos estamos reuniendo con comerciantes, con kiosqueros, con vecinos de distintos barrios para realizar un reclamo firme por el brutal tarifazo que está imponiendo la Provincia a través de la EC. S.A.P.E.M. en la tarifa de la energía eléctrica que estamos compartiendo con otras provincias hay aumento del 300 y 400% son verdaderamente abusivos. Y si el pueblo de Catamarca no se pone de pie y reclama esto va seguir profundizándose”, manifestó Ávila en la redes sociales donde compartió un video.

El legislador dijo que desde hace tiempo que viene manteniendo reuniones con un grupo de catamarqueños que plantean las dificultades para hacer frente al pago de los servicios y le habrían manifestado la voluntad de salir a la calle para visualizar el malestar que tienen por las medias que lleva adelante el Gobierno del Frente de Todos. “Quiero decir que todo este grupo de gente con la que venimos conversando, con lo que venimos hablando, nos piden un poco más de tiempo para organizar una gran movilización que lo vamos a estar convocando dentro de 10 días para hacerle conocer al Gobierno el descontento popular por el abusivo aumento de la energía que la quieren disfrazar porque ponen también la factura del agua potable y decir que por los incrementos son de ese nivel pero no tienen ningún tipo de comparación con los aumentos que están dando en otras provincias. Tenemos que salir a la calle a reclamar porque si no lo hacemos el Gobierno no tiene límites y quiere recaudar plata para ir después a comprarle el voto en las próximas elecciones”, reclamó Ávila.