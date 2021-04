Diputado de la UCR pidió que se invierta el plazo fijo en elementos sanitarios

Este martes, el diputado por la UCR, Tiago Puente, pidió priorizar el dinero del plazo fijo en el sistema sanitario Provincial. Este fue actualizado hace dos días en más de 40 millones de dólares, el cual, cambiado a la moneda argentina, da un total de $ 3.924.626.596,00.



A través de un hilo de Twitter, Puente detalló varias formas de invertir este efectivo. "Según el Ministro de Hacienda, para el Malbrán se invirtieron en total $ 45.000.000, con este dinero, ¡se podrían construir 86 Malbrán!" vaticinó.



Por otro lado, el diputado también explicado que: “Se podrían comprar más de 980 ambulancias y no ver más noticias de que hay faltante de ambulancias o en otro de los casos, que las personas que necesitan atención tienen que poner de sus escasos recursos para la nafta ”.



Asimismo, en la red social del “pajarito” sostuvo que, con más de 3 mil millones de pesos en Plazo Fijo, se conseguiría construir hospitales en el oeste y el este de Catamarca. También, proporcionar especialistas médicos como a la localidad de Saujil, por ejemplo, quienes normalmente deben dirigirse a Andalgalá.



"Es por esto que hoy saludo más que nunca a todo el personal de Salud, que trabaja sin descansos y mal pagados" agregó y luego finalizó: "Ahora es el turno de la política de sentido que nos han elegido para gestionar soluciones a la gente y no para guardar plata en un banco ”.