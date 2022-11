Diputado de la UCR reclamó al PJ local dejar la interna y dar certeza electoral

El diputado provincial, Tiago Puente (UCR) reclamó al peronismo local certeza electoral con respecto a las elecciones 2023 y pidió además que dejen de lado la presunta interna dentro del oficialismo.

"No puede ser que el gobernador Jalil diga una cosa, y de inmediato el intendente diga otra cosa haciéndole la contra. Resulta que ahora no esperamos con resultados positivos de su gira del vice gobernador Rubén Dusso sino que tenemos que esperar que artículo leyó él. Algo está pasando, hay una interna que no deja que se avance con las reglas de juego que ya estaban establecidas", disparó el diputado.

Puente remarcó que las declaraciones de intendente de la Capital, Gustavo Saadi quien días atrás deslizó la posibilidad que las elecciones Provinciales se realicen separadas a los comicios nacionales.