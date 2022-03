Diputados aprobó modificaciones a la Ley Impositiva de este año

En la segunda extraordinaria de la Cámara de Diputados, las y los integrantes del cuerpo aprobaron dos de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo para el periodo de sesiones. Los proyectos aprobados con media sanción y que contaban con despacho de comisión favorable fueron, por una parte, la Fe de Errata a la Ley de Juicio Penal por Jurados y por la otra, dos modificaciones a la Ley Impositiva vigente.

Fe de Erratas

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Augusto Barros (Frente de Todos) ofició como miembro informante sobre el proyecto de Fe de Errata a la Ley de Juicio Penal por Jurados. Explicó que la iniciativa subsana errores de tipeo que presenta el texto ordenado de la normativa donde se consignó erróneamente el número del Código Procesal Penal provincial como Ley 5059 en los artículos 103 y 104. De esta forma, con la Fe de Errata, se subsana la equivocación involuntaria. Puesto a consideración de las y los integrantes del cuerpo por parte de la presidenta, Cecilia Guerrero, el proyecto fue aprobado contando así con media sanción.

Rectificaciones a la ley impositiva vigente

La Cámara baja de la legislatura aprobó con media sanción, y por mayoría, la prórroga de entrada en vigencia del Régimen Simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos y dos rectificaciones a la ley impositiva vigente incorporando los artículos 54 bis y 54 ter a la normativa tributaria provincial.

La presidenta de la comisión de Hacienda, María Argerich (Frente de Todos), fue la encargada de fundamentar el proyecto. Indicó que la iniciativa tiene dos finalidades: “La prórroga de entrada en vigencia del régimen simplificado que por cuestiones operativas se solicitó que sea a partir del primero de mayo y, aparte, para incorporar a la ley impositiva, por una omisión involuntaria, la incorporación de dos artículos para facultar a ARCA a recaudar ingresos públicos provenientes de la minería y celebrar convenios con Municipios para recaudar impuestos y fortalecer su sistema de tributación propia”.

Luego, Alfredo Marchioli (UCR-Juntos por el Cambio), que si bien no es integrante de la Comisión realizó una observación al despacho, planteó que por la ley de regalías el Ministerio de Minería es la autoridad de aplicación de las regalías. Con ello, señaló que la modificación a la impositiva no alude a ese Ministerio en las facultades propias. Por su parte, Alejandro Páez (UCR-JPC) adelantó que no iba a acompañar el proyecto para no desdecirse cuando tomó igual postura durante el tratamiento a la distribución secundaria de regalías mineras.

Argerich retomó la palabra y remarcó que tanto el oficialismo como la oposición consensuaron el proyecto y como muestra de ello indicó que el despacho “viene acompañado con la firma del presidente del bloque de la UCR“, quien integra la Comisión. Posteriormente, Silvana Carrizo (UCR-JPC) expresó que el bloque no estaba de acuerdo con que “la determinación y fiscalización de las regalías sea realizada por el ARCA”. Cerca del final del debate, Augusto Barros (FT), remarcó que en la negativa a acompañar “obviaron el hecho puntual que el presidente de la bancada de la UCR firmó el despacho favorable de Comisión”. A la vez, subrayó que en aras al consenso se modificó el término “tributos por ingresos públicos”.

La titular de la Cámara, Cecilia Guerrero, antes de poner a consideración del cuerpo la iniciativa preciso que Argerich ya había solicitado la modificación en el primer párrafo del artículo primero cambiar el término de tributos para consignar ingresos públicos. De esta forma, puso a evaluación de las y los integrantes de Diputados el proyecto quienes votaron de forma nominal. El resultado fue 21 votos por la afirmativa, 15 por el rechazo y 3 ausencias.