Diputados define la suerte del juicio político contra Cáceres y Sesto de Leiva

En la sesión de hoy de la Cámara de Diputados, se tratará el pedido de juicio político en contra de los jueces de la Corte de Justicia de la Provincia, Amelia Sesto de Leiva y José Cáceres. La iniciativa es impulsada por el oficialismo, pero, en principio, no alcanzaría el piso de votos para poder avanzar con el proceso contra dos de los tres jueces que fueron nombrados durante el Gobierno del Frente Cívico y Social.

La oposición rechaza de lleno el avance del oficialismo y defiende que tanto Cáceres como Sesto de Leiva no incumplen con los preceptos constitucionales, respecto de la imposibilidad de continuar en sus cargos por ser jubilados y sobrepasar la edad para ser ministros de la Corte establecidos en la Carta Magna provincial.

En este sentido, se refirió el diputado radical Francisco Monti, quien consideró que “desde la oposición, tenemos dictámenes en minoría. Desde el punto de vista jurídico, es muy flojo el dictamen de la mayoría”.

En diálogo con Radio República, el legislador aseguró que no hay una grieta en la oposición por el hecho de que existan dos dictámenes por minoría. “En su momento presenté uno y posteriormente el diputado Víctor Luna y el ex legislador Jorge Sosa, que básicamente tienen los mismos argumentos”, acentuó.

Respecto de la suerte que tendrá el pedido de juicio político en la sesión de hoy, Monti se mostró confiado en que será rechazado, pero no quiso “poner las manos en el fuego” por sus compañeros de bloque. “El oficialismo necesita 27 votos para avanzar en el juicio político, pero al no alcanzarlo, espero que no se cometa alguna irregularidad. Como oposición hemos hablado en el bloque y se supone que hay un criterio uniforme, pero en política no pongo las manos en el fuego por nadie. Ya quedó claro que los argumentos para el juicio político son inconstitucionales. Es decir, que no hay impedimento para que ambos jueces continúen en sus cargos. No fueron acusados por mal desempeño ninguno de ellos”, expresó.