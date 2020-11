Diputados: Un homenaje a Carlos Malbrán desató la discusión por el sistema de Salud

Con la inauguración de las sesiones virtuales mixtas en la Cámara de Diputados y tras un extenso debate que llevó la participación de casi todos los integrantes del cuerpo, se aprobó con media sanción un proyecto de ley presentado por Marisa Nóblega, por el cual se construirá una estatua a Carlos Malbrán en la ciudad de Andalgalá, como reconocimiento a su trabajo y trascendencia a la medicina.

La iniciativa despertó cruces entre legisladores ya que se trajo a colación el sistema de Salud pública de la provincia. Si bien se destacó la tarea que viene realizando el personal de salud de la provincia por la situación epidemiológica, también se cuestionó la distribución de las medidas de protección de aquel.

Hugo Ávila aseguró que no hubo distribución de “todos los fondos que remitió la Nación” y mencionó que iba dispuesto a respaldar una iniciativa de Ramón Figueroa Castellano sobre líneas de acción para los integrantes del equipo de Salud y de Seguridad afectados por el coronavirus.

Marita Colombo dijo que se le debe reconocer el mérito de los profesionales de la Salud pública, otorgándoles mejores condiciones de trabajo e instó a las autoridades sanitarias “a mejorar y fortalecer la distribución de los elementos de protección personal de los trabajadores de Salud del sector público y privado, a la par que se intensifique los testeos para protegerlos”. También llamó a que se incorpore en los partes diarios del COE Provincia el porcentaje del personal de Salud que contrajo la enfermedad o que está bajo sospecha de haberla contraído.

Figueroa Castellano rescató su proyecto y el de su par, Natalia Herrera, que versa sobre el mismo tópico y como presidente de la comisión de Salud aseguró que será analizado en aquella y “prontamente, le daremos despacho”. A la vez, compartió con Colombo que se debería detallar los datos del personal de Salud “porque nos marcará el rumbo y los cuidados”.

Por su parte, Genaro Contreras remarcó que se debe garantizar que el sistema de Salud funcione, “que cuiden a quienes están en la primera línea de batalla, médicos, enfermeros y fuerzas de seguridad”, mientras que Analía Brizuela esgrimió que durante los cuatro años anteriores, “no escuché ninguna voz de la oposición expresando que había que mejorar o replantearle al expresidente que la salud necesitaba un Ministerio y no una Secretaría”.

Al debate se sumó Juana Fernández, quien pidió que se revea la provisión de recursos y elementos de bioseguridad para el personal de Salud que está abocado al trabajo epidemiológico: “Pregunto, si se recibieron los recursos, ¿por qué hoy los que están en el frente de batalla reclaman? Que no nos invada la hipocresía de otros, que los elementos sean entregados en tiempo y forma”.

A su turno, Augusto Barros observó que alrededor de la figura de Malbrán “comenzaron a desarrollarse una serie de opiniones vinculadas al sistema de Salud y daría la impresión de que la oposición no tiene dónde enclavar el discurso”. Seguido, Natalia Ponferrada consideró que “no hay margen para sacar rédito político en esta situación que golpeó al mundo. Como legisladores, tenemos que acompañar y ser el puente entre la comunidad y las instituciones”.

También participó Carlos Marsilli, señalando que “el sistema de Salud anda mal hace muchísimo tiempo. Algunos hablan de Macri, pero es de hace muchísimo tiempo; y Tiago Puente, quien apuntó: “Sin dudas, no está en la agenda de la Legislatura llevar respuestas porque hay más de 30 proyectos de leyes sobre el tema en las comisiones”

Verónica Mercado cuestionó a sus pares: “Escuchamos legisladores que hablan sobre la deficiencia del sistema de Salud pública, desacreditando a los trabajadores y trabajadores y desacreditando el esfuerzo que hacen el Gobierno nacional y el Gobierno provincial en adecuar las estructuras existentes para lo que debíamos enfrentar”.

Mientras tanto, Juan Denett lamentó “que el tratamiento del proyecto haya sido empañado por el aprovechamiento político, en base a la hipocresía de la oposición. Tenemos una oposición que se golpea el pecho y convoca saliendo a las calles en contra de la cuarentena”.

En su participación, Francisco Monti destacó que “reconocemos los esfuerzos, nadie negó el trabajo, pero advertimos que no se debe entrar en triunfalismos”. “El exceso de utilización de medidas como el aislamiento generó un desgaste innecesario y ahora, esas medidas son necesarias” evaluó.