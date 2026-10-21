Diputados: media sanción para la emergencia en salud mental del personal policial

La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley presentado por el diputado provincial Javier Galán, que propone declarar la emergencia en materia de salud mental y prevención del suicidio del personal policial y penitenciario de la provincia por el término de dos años.

La iniciativa busca establecer un abordaje institucional específico para una problemática que afecta a quienes cumplen funciones de seguridad, mediante el fortalecimiento de las herramientas de prevención, la asistencia integral y confidencial y el acompañamiento profesional. Con la aprobación en la Cámara Baja, el proyecto avanzó en su recorrido legislativo y deberá ser tratado ahora por el Senado provincial.

Uno de los principios centrales de la propuesta es que solicitar asistencia en salud mental no constituya, por sí mismo, un motivo de sanción, discriminación ni perjuicio laboral. El planteo apunta a que los integrantes de las fuerzas de seguridad puedan recurrir a profesionales y solicitar ayuda sin temor a consecuencias negativas en el ámbito de trabajo.

El proyecto contempla distintas líneas de acción destinadas a mejorar la respuesta institucional y ampliar las posibilidades de atención. Entre ellas, se encuentra el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios, la coordinación de los servicios existentes y la necesidad de garantizar una cobertura adecuada tanto en la Capital como en el interior provincial.

La propuesta también incorpora una mirada sobre las condiciones en las que se desarrolla la tarea policial y penitenciaria, al considerar que el bienestar del personal requiere atender no solamente las necesidades de asistencia psicológica, sino también los factores laborales que pueden afectar su salud mental.

Jornadas extensas, recargos y exposición

Entre los principales lineamientos del proyecto se encuentra el abordaje de las condiciones de trabajo que pueden repercutir en el bienestar de los integrantes de las fuerzas de seguridad.

La iniciativa plantea prestar atención a situaciones vinculadas con las extensas jornadas laborales, los recargos de servicio y la falta de descanso, además de la exposición a acontecimientos traumáticos y las situaciones de violencia laboral.

Estos aspectos forman parte de los puntos que el proyecto propone considerar dentro de una estrategia integral de prevención y acompañamiento. La intención es fortalecer los mecanismos de atención profesional y coordinar los recursos disponibles para responder a las necesidades del personal policial y penitenciario en las distintas jurisdicciones de Catamarca.

La cobertura territorial constituye otro de los ejes contemplados. La propuesta establece la importancia de contar con una asistencia adecuada tanto en la Capital como en el interior provincial, de manera que la atención no quede limitada a un solo sector del territorio.

Asimismo, el proyecto incorpora mecanismos de asistencia frente a situaciones de violencia y acoso por razones de género. También contempla el acompañamiento a familiares y compañeros ante situaciones críticas y fallecimientos, con el propósito de incluir en la respuesta institucional a quienes atraviesan las consecuencias de estos hechos. De esta manera, la iniciativa propone articular la prevención del suicidio con la asistencia psicológica, el seguimiento profesional y la revisión de factores laborales que pueden incidir en la salud mental de los trabajadores.

El homenaje al oficial principal Claudio Rafael Palacios

Durante la sesión legislativa, uno de los momentos más significativos estuvo vinculado con el recuerdo del oficial principal Claudio Rafael Palacios, fallecido el pasado 14 de octubre. Galán solicitó un minuto de silencio en su memoria y expresó sus condolencias a su mamá, María Cristina Díaz, a sus familiares y a sus seres queridos. El homenaje también buscó recordar a los integrantes de las fuerzas de seguridad que perdieron la vida y a las familias que atraviesan el dolor de esas ausencias.

En ese contexto, el legislador vinculó el avance del proyecto con la necesidad de transformar la preocupación por la salud mental del personal en acciones concretas de prevención y acompañamiento.

"Me hubiese gustado que llegáramos antes, que no tuviéramos que lamentar más pérdidas. Esta aprobación me genera una enorme felicidad, pero también un profundo dolor, porque detrás de cada pérdida hay una familia que necesita acompañamiento y respuestas", expresó.

Sus palabras reflejaron la dimensión humana que acompañó el tratamiento de la iniciativa, al poner en primer plano a las familias y a los compañeros de trabajo que deben afrontar situaciones de pérdida, además de la necesidad de fortalecer las respuestas institucionales ante situaciones críticas.

El homenaje se desarrolló en el marco de una sesión en la que la Cámara Baja avanzó con una propuesta destinada a establecer herramientas específicas para la prevención del suicidio y la atención de la salud mental de policías y penitenciarios.

El origen del proyecto

El diputado provincial señaló que la iniciativa se originó a partir del contacto directo con trabajadores policiales y penitenciarios que le transmitieron sus preocupaciones y experiencias.

En ese sentido, agradeció a las personas que acercaron sus testimonios y colaboraron en la construcción de una propuesta legislativa orientada a la prevención. Según explicó, escuchar esas experiencias permitió reunir inquietudes y llevarlas al ámbito parlamentario para impulsar una respuesta concreta.

"Mi trabajo es escuchar a la gente, llevar sus problemas a la Cámara y transformarlos en proyectos concretos. No quiero que tengamos que lamentar una pérdida para recién entonces reaccionar. Necesitamos prevención, acompañamiento y ayuda a tiempo", sostuvo.

El legislador insistió así en la importancia de que las instituciones actúen antes de que se produzcan situaciones irreparables y de que las personas que atraviesan dificultades puedan acceder a asistencia profesional de manera oportuna.

La propuesta busca que la prevención no dependa exclusivamente de la reacción ante una crisis, sino que se fortalezca mediante equipos interdisciplinarios, servicios coordinados y mecanismos de acompañamiento que contemplen las particularidades del trabajo policial y penitenciario.

En ese marco, la confidencialidad de la asistencia y la protección frente a posibles consecuencias laborales por solicitar ayuda aparecen como aspectos centrales del proyecto.

Pedido de tratamiento urgente al Senado provincial

Luego de la media sanción otorgada por Diputados, Galán pidió a la Cámara de Senadores que avance con un tratamiento urgente de la iniciativa y continúe el trámite legislativo correspondiente. "Hoy dimos un paso importante, pero todavía queda camino por recorrer. Les pido a los senadores que no dejen dormir este proyecto. Detrás de esta iniciativa hay personas, familias y trabajadores que necesitan respuestas", manifestó.

El pedido apunta a que la propuesta pueda continuar su recorrido en la Legislatura provincial. La media sanción constituye un avance, aunque el proyecto todavía debe ser tratado por el Senado para proseguir con el procedimiento legislativo.

Galán remarcó que la necesidad de respuestas no se limita al personal policial y penitenciario. También anticipó que continuará impulsando iniciativas vinculadas con la salud mental de otros sectores esenciales, entre ellos los trabajadores sanitarios y docentes.

Con ese planteo, el legislador señaló su intención de promover políticas de prevención y acompañamiento que contemplen las necesidades de quienes desarrollan tareas esenciales en distintos ámbitos.