Diputados: La oposición consiguió quorum y se debate la reforma en la movilidad jubilatoria

En una sesión especial pedida por la Unión Cívica Radical (UCR), la Cámara de Diputados debate este martes una nueva fórmula jubilatoria gracias a que la oposición logró quorum. El radicalismo logró acordar con el bloque de Unión por la Patria (UxP) y alcanzó los votos necesarios para cambiar el cálculo de aumento de las jubilaciones y pensiones y dejar sin efecto las actualizaciones por decreto.

Ahora, estos dos partidos negocian para unificar los dictámenes ante el riesgo de que los dos proyectos que reúnen mayor consenso salgan rechazados. El punto central del desacuerdo es el futuro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (FGS).

El primer legislador en tomar la palabra en la orden del día fue Itai Hagman de Unión por la Patria: “Si el objetivo del Gobierno fuera defender el poder adquisitivo de los jubilados, el DNU 274 -que ata la movilidad jubilatoria a la inflación-, lo hubieran sacado en enero.

“Estamos acá porque ese decreto no resolvió el problema, lo empeoró. Con casi 29 puntos de recorte del gasto previsional, dejaron que corran los meses de inflación más alta y cuando las jubilaciones estaban en lo más bajo vendieron que a partir de ahora van a pagar la inflación”, agregó.

La diputada Alejandra Torres de HCF sostuvo después: “Hay que ordenar las cuentas y usar el dinero del Fondo de Garantía para atender las deudas que tiene el sistema previsional con los jubilados. De qué sirve presumir que tenemos un fondo abultado, cuando estamos ahogándonos en deudas”.

“Para no alterar el equilibrio fiscal y la baja de la inflación, debemos ratificar el DNU con todos sus artículos”, señaló después el legislador por La Libertad Avanza, Julio Moreno Ovalle.

Fuertes críticas a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello

Durante las cuestiones de privilegio, Hacemos Coalición Federal se sumó al pedido del titular de la bancada kirchnerista, Germán Martínez, y del diputado Nicolás del Caño para citar a la ministra Sandra Pettovello a la Cámara de Diputados.

“Nos parece que en un momento donde el país se enfrenta a un ajuste brutal, pensar en la insensibilidad y crueldad de esa ministra hace necesario que concurra a esta Cámara a dar explicaciones. Al menos para que nos la de a nosotros porque al presidente lo dudo porque anda de viaje”, sostuvo el diputado Esteban Paulón.

En sintonía, la diputada y exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, sostuvo que “la política alimentaria no sólo es comprar y repartir alimentos, no basta con decir que aumentaron la Tarjeta Alimentar. Con eso no se cumple con todas las políticas, escriban un programa de acción política. Hay una enorme cantidad de mentiras. La política alimentaria es mucho más compleja que mostrar un depósito”.

El kirchnerismo intentó incluir los proyectos con eje en la actualización del presupuesto universitario y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) pero no consiguió los votos necesarios para el tratamiento y el bloque de la Unión Cívica Radical pidió una sesión especial para abordar el tema el próximo miércoles 3 de julio.

La oposición, a un paso de sacar una nueva fórmula jubilatoria

A mediados de marzo, la oposición en Diputados no logró quorum para debatir en el recinto una nueva fórmula jubilatoria, pedida por el bloque Hacemos Coalición Federal. Como el proyecto no tiene dictamen de comisión hacía falta dos tercios para habilitar su tratamiento en el recinto, que la oposición no consiguió.

En ese momento, la UCR fue determinante para que se cayera el debate, dado que a excepción de los diputados que responden a Facundo Manes, el resto del bloque no bajó al recinto.

Los primeros días de mayo, la oposición volvió a debatir una nueva fórmula jubilatoria, esta vez en la Comisión de Presupuesto, pero UxP, la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF) no lograron unificar las propuestas.

Sin acuerdo, el presidente de la UCR, Rodrigo de Loredo -uno de los radicales que se mostraron más dispuestos a dialogar y a ayudar al Gobierno en el Congreso- pidió una nueva sesión especial, que comenzó este martes a las 11:30.

En los últimos días, los tres bloques vienen negociando la propuesta y lograron el quórum que no consiguieron en los intentos anteriores.

Hasta último momento, las diferencias eran mínimas: el destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Mientras que el peronismo quiere que quede bajo salvaguarda de la Anses el radicalismo y HCF se inclinan porque se destine a las cajas jubilatorias provinciales, con quienes Nación mantiene deudas y es parte del conflicto con los gobernadores.

La UCR propuso tratar la restitución del FONID y el presupuesto universitario el 3 de julio



El bloque de la Unión Cívica Radical pidió una sesión especial para el miércoles 3 de julio a fin de tratar los proyectos con eje en la actualización del presupuesto universitario y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Las diputadas de la bancada radical Marcela Antola y Danya Tavela lo anunciaron para justificar la razón por la cual no iban a acompañar el apartamiento de reglamento pedido por Unión por la Patria para tratar esos dos temas durante la sesión que se desarrollaba este martes en el recinto.El pedido para sesión el miércoles 3 de julio a las 11 hs fue firmado, además, por Rodrigo de Loredo, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Soledad Carrizo, Mariela Coletta, Melina Giorgi, Lisandro Nieri, Fabio Quetglas, Roberto Sánchez y Pamela Verasay.