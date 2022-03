Diputados piden aplicar las leyes de abastecimiento y de góndolas ante el incremento de precios

Diputados del Frente de Todos (FdT) firmaron hoy una declaración en la cual piden al Gobierno nacional que aplique las leyes de Abastecimiento y de Góndolas para proteger a los sectores populares más afectados por el incremento de los precios y sostuvieron que "es urgente unir esfuerzos" para que no falte comida en la mesa de los argentinos.



Los legisladores del FdT Victoria Tolosa Paz, Natalia Souto, Nancy Sand, Leonardo Grosso, Daniel Arroyo y Eduardo Tonioli se juntaron hoy en el Anexo del cuerpo legislativo para firmar la declaración "Defendamos la mesa de los argentinos", donde se pronunciaron a favor de aplicar las leyes ante el aumento de los precios en los productos de la canasta familiar.



Souto -una de las principales impulsora del documento- afirmó que "en estos momentos donde hay una fuerte aceleración de precios, en particular de los alimentos, somos absolutamente conscientes de que quienes más sufren la inflación son los sectores populares. Por eso, es urgente unir esfuerzos para que no falte un plato de comida en la mesa de ningún argentino o argentina".



"Los aumentos que se producen en las góndolas no tienen demasiada justificación más que la especulación de quienes se siguen enriqueciendo a costa del sufrimiento de nuestro pueblo", subrayó.

Algunos puntos de la declaración



"Además, en este tiempo, a la inercia inflacionaria local, se le suma la suba de los precios a nivel mundial producto de la pandemia, por la presión ejercida en commodities y energía por el conflicto bélico desatado entre Rusia y Ucrania. Se prevé que, por los efectos de la guerra en el este de Europa, el mundo tendrá la inflación más alta en los últimos 40 años", destacaron.



Los legisladores evaluaron que "ante semejante contexto internacional es imposible que la Argentina pueda escapar a esta situación con diagnósticos simplistas y recetas mágicas. Lejos están de hacerle un favor a nuestra patria aquellos que afirman que bajar la inflación es simple, o los que prontos a quedar como buenos alumnos del poder internacional, llaman a la dolarización. Más bien todo lo contrario: esos discursos planteados con oportunismo político solo generan confusión, y no traen ninguna solución concreta"



"Tampoco hay que caer bajo ningún punto de vista, en las amenazas de aquellos grupos que quieran aprovecharse, sin responsabilidad alguna, de las condiciones extraordinarias generadas por el alza de precios y la escasez mundial. Muy por el contrario, hay que sindicarlos como los que pretenden enriquecerse desmedidamente sin tener en cuenta ninguna consecuencia para nuestra gente", subrayaron.



Los legisladores señalaron que en este contexto se debe "recurrir a todas las herramientas institucionales que tenemos a nuestro alcance, pero por sobre todas las cosas, trabajar mancomunadamente en función de construir amplios consensos políticos para poder defender los intereses nacionales más altos. El bienestar de toda la población está en juego y no hay argentinx de bien que pueda mirar para otro lado".



En ese contexto, los diputados pidieron aplicar la Ley de Abastecimiento, "la cual le permite al gobierno intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario. De esta forma, analizando los márgenes y la forma en que se produce y comercializan los alimentos (por ejemplo), se pueden establecer precios reales con márgenes de ganancia lógicos".



Y pidieron aplicar también la Ley de Góndolas, que "tiene como orientación general contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene personal y limpieza sea transparente y competitivo".