Diputados provinciales del PRO aprueban que se vacune a menores de 18 años, pero repudian la falta de debate

El Bloque provincial de diputados del PRO, conformado por Natalia Saseta, Diego Figueroa y Enrique Cesarini, presentó una Declaración de Repudio dirigida a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Guerrero, a través de la cual expresaron su más enérgico repudio al rechazo que manifestaron los diputados nacionales del Frente de Todos ante el pedido del interbloque de Juntos por el Cambio para que se debata el proyecto destinado a modificar la Ley 27.573 de vacunas que permite la contratación con el laboratorio estadounidense Pfizer a los fines de adquirir esa vacuna.

Además, manifestaron la importancia para el cuerpo "de llevar a cabo las negociaciones necesarias para la adquisición de vacunas que permitan combatir el COVID-19 en menores de 18 años con comorbilidades y discapacidades cuya única vacuna probada en su eficacia es la de Pfizer".

Entre los fundamentos, indican que la propuesta del interbloque consistía en incorporar sobre tablas un proyecto para quitar la palabra "negligencia" de la ley, que fue considerada como uno de los obstáculos para la compra de vacunas Pfizer "hasta ahora la única autorizada para su aplicación en menores de 18 años, a los fines de permitir las negociaciones con el laboratorio estadounidense Pfizer para que el Gobierno pueda adquirir dosis de este fármaco para inmunizar".

"Ante este pedido, el oficialismo se opuso aduciendo que 'no es el momento. El Ejecutivo está en negociaciones con el laboratorio y no vamos a modificar la ley en este momento', ya que con esta ley se compraron millones de vacunas y de que todavía no hay certezas de poder acceder a los fármacos de Pfizer", acotaron.

Posteriormente, consideraron que en este contexto, "es imprescindible la posibilidad de poder comenzar a negociar con laboratorios que permitan la adquisición de vacunas que puedan ser utilizadas en un grupo etario de la sociedad. Que por ello consideramos que, la modificación de la ley que permite la adquisición de vacunas debe ser considerado por nuestro Poder Legislativo".

DNU del Gobierno nacional

Cabe mencionar que el presidente Alberto Fernández firmó anoche un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para regular y actualizar el marco legal en el que se desenvuelve el mecanismo de compra de vacunas contra el coronavirus, lo cual abrirá el paso a la adquisición de dosis pediátricas y permitirá ampliar el espectro de inmunizantes disponibles para la población en general.



Los detalles del decreto se conocieron en una conferencia de prensa que dieron en la Casa Rosada la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y la ministra de Salud, Carla Vizzotti. La normativa crea un Fondo de Reparación Covid-19 para “responder al pago de indemnizaciones ante la eventualidad de que alguna persona pueda ser dañada por la aplicación de una vacuna”, expresaron.