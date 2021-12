Diputados trata hoy el presupuesto y la oposición adelantó el voto en contra

Por solicitud del Frente de Todos se llevará a cabo hoy una sesión especial en la Cámara baja. Desde las 14 hs se debatirá sobre los presupuestos del 2022 del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y la oposición ya marcó que votará en contra.

A pesar que el diputado Augusto Barros del Frente de Todos mocionó la realización de una sesión especial, Luis Lobo Vergara, presidente del bloque UCR, adelantó que como no se había dialogado en labor parlamentaria este tema previamente, el interbloque Juntos por el Cambio iba a votar en contra.

"Quiero dejar en claro lo que se aprobó es la sesión especial para el tratamiento de los presupuestos, su aprobación necesita de los dos tercios y adelanto que no vamos a dar acompañamiento", sentenció el legislador. Ante esto el oficialismo respondió indicando que los proyectos ya cuentan con despacho de Comisión y que para la sesión especial se fijó el temario, con lo cual, no es igual a un tratamiento sobre tablas y no se requiere de los dos tercios de los votos para su aprobación.

En tanto, desde el radicalismo marcaron que ante el rechazo al presupuesto nacional y las consecuencias para la provincia, “no se debe ser apocalípticos y que se puede gobernador con un presupuesto reconducido". Así lo aseguró Augusto César Acuña, quien agregó: "No creo que esté en riesgo la vida institucional de la provincia. El presupuesto, lo dicen la Constitución, si no se aprueba, entra a regir el viejo y lo que se hace simplemente es una actualización por el índice inflacionario y que es lo mismo que se está haciendo hasta ahora. Esto hay que tomarlo con la suficiente calma”.