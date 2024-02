Diputados de UxP se suman a la protesta frente al Congreso: la Gendarmería busca impedir cortes en la calle

Partidos de izquierda y agrupaciones piqueteras volvieron al Congreso para manifestarse en rechazo la Ley Ómnibus. Como sucedió este miércoles, se produjeron enfrentamientos con las fuerzas federales en plena sesión por el debate del proyecto impulsado por el presidente, Javier Milei.

La legisladora porteña del MST, Celeste Fierro, convocó a la gente que se sume a las protestas: “En los momentos más difíciles tenemos que estar organizados y en la calle”.

Cronología de los incidentes:

A las 17:30, un manifestante fue detenido y rodeado por la Policía de la Ciudad debido a que, mientras avanzaba con un grupo por Callao, utilizó las banderas para agredir a los efectivos de seguridad. Los estandartes también fueron retenidos. El joven, de 25 años, fue trasladado a la Comisaría vecinal 1° A y, según confirmaron fuentes policiales a TN, no tiene antecedentes.

(Foto: Nicolás González / TN).

Después de las 18:00, se formó un círculo alrededor de un manifestante que estaba recostado en el piso y tenía sangre en la cara. El hombre fue herido en el mentón, y recibió los primeros auxilios de una chica presente en el lugar hasta que, minutos después, llegó la ambulancia del SAME para trasladarlo a un hospital.

La multitud de militantes comenzó a crecer a las 19:00 y, al mismo tiempo, llegaron refuerzos por la avenida Entre Ríos, que quedó cortada por tres hileras de móviles de la Gendarmería. La protesta volvió a concentrarse frente al Congreso.

Pasadas las 19:30, la Gendarmería, en conjunto con la policía motorizada, avanzó sobre avenida Rivadavia para llevar a los manifestantes arriba de la Plaza del Congreso y despejar las calles.

Minutos antes de las 20, la Policía Federal avanzó con los carros hidrantes y gases lacrimógenos para liberar la zona frente a la Plaza del Congreso. También se escucharon detonaciones de balas de goma.

Varios diputados de la oposición (Unión por la Patria y el Frente de Izquierda) salieron del recinto e intentaron atravesar el cordón humano de Gendarmería, sin embargo se produjeron nuevos incidentes.

“No puede estar vigente este operativo” denunció la diputada de Unión por la Patria, Cecilia Moreau. Además aseguró que no consideraba “conveniente” continuar con la sesión ante los enfrentamientos entre los civiles y las Fuerzas.

La diputada estuvo acompañada por Máximo Kirchner, Itaí Hagman, Leando Santoro y los diputados del FIT Christian Castillo, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, y Alejando Vilca.

En medio de los empujones, los periodistas lograron tomar la declaración de Máximo Kirchner acerca del debate por la Ley Ómnibus: “¿Si le dije que no a Alberto (por el acuerdo con el FMI, cómo no le voy a decir que no a Milei? Siempre he sido consistente con mis ideas”.

El miércoles, piqueteros, partidos de izquierda y organizaciones sociales que se concentraron frente al Congreso en rechazo de la Ley Ómnibus se enfrentaron con la Policía, que se desplegó para impedir el avance de la marcha e intentó aplicar el protocolo antipiquetes para evitar el corte de tránsito de la Avenida Rivadavia, que igualmente se concretó.

Los enfrentamientos de los manifestantes con las fuerzas federales en la plaza frente al Palacio Legislativo fueron por el corte de calles, que las fuerzas trataron de impedir con la aplicación del protocolo antipiquete dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El avance de los agentes de fuerzas federales en los alrededores del Palacio Legislativo, que incluyó carros hidrantes, se produjo durante la tarde del miércoles en plena sesión por la Ley Ómnibus. Pese a las órdenes que recibieron las fuerzas de seguridad de desalojar las calles de los alrededores al edificio parlamentario, las mismas llegaron a quedar ocupadas tanto por los efectivos como por los manifestantes.

Inicialmente hubo un avance de gendarmes y policías sobre la multitud y hubo incidentes, pero luego la situación se descomprimió en medio de la movilización que se sostenía en una tarde en la que la temperatura superaba los 35 grados. Para este jueves se esperan máximas de 38°.

El operativo de seguridad contó con un vallado metálico en todas las veredas del edificio del Congreso y numerosos efectivos y carros de asalto, camiones hidrantes, motos y camionetas y micros de las fuerzas de seguridad en calles y avenidas adyacentes.