Dirigentes de la oposición se manifestaron en contra de los anuncios de Luis Caputo

La oposición cuestionó, a través de sus redes sociales, el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, quien en una conferencia de prensa, indicó que el Gobierno retirará el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus para acelerar su aprobación en el Congreso.

“Después de escuchar al Ministro “mequieroir”, Luis Caputo. - Eliminación de la Fórmula Jubilatoria… AFUERA! - Blanqueo (para los evasores)… AFUERA! - Vuelta del Impuesto a las Ganancias a Trabajadores… AFUERA! - Disminución del Impuesto a los Bienes Personales (a los Ricos)… AFUERA! - Aumento de Retenciones al Campo y las PYMEs… AFUERA! ¿Si este capítulo era el más importante, que queda???”, ironizó la extitular de Aysa, Malena Galmarini.

Y agregó: “DELEGACIÓN DE FACULTADES del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Todo lo que saquen, lo meten por decreto. Dice que no miente, pero no te dice la verdad!!! PD: Hablan de los últimos 100 años con un desconocimiento supino de la historia de nuestro país… pero si no les importa el presente ni el futuro, imaginate el pasado!!!”, aseguró.

Por su parte, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, también recurrió a su cuenta de X: “Sacan capítulo fiscal de la ley ómnibus. DERROTA del gobierno y triunfo de los que hicimos oposición frontal. TRAMPA. Milei sólo quiere superpoderes (facultades delegadas). Es el corazón de la ley. MÁS AJUSTE, especialmente sobre provincias. A Milei se le notan los hilos”.

