DNU: senadores de dos bloques rechazaron las reformas de Milei

Referentes de los dos partidos con mayoría en el Senado de la Nación, la Unión Cívica Radical (14 representantes) y Unión por la Patria (30 bancas) se manifestaron en oposición al DNU de Javier Milei. En la última semana, representantes de la oposición en la Cámara de Diputados también se habían expresado en contra. Para que conserve su vigencia constitucional, el decreto debe ser aprobado por al menos uno de los dos recintos.

En vísperas de las sesiones extraordinarias que iniciarán el 2 de enero, y ya establecidos los legisladores que representarán a la Cámara Alta en la Comisión Bicameral, el senador radical Maximiliano Abad consideró en radio Milenium que "estar en emergencia no implica que el Poder Ejecutivo tenga que absorber las facultades del Legislativo o que pretenda reemplazarlo. No estoy de acuerdo con la delegación de facultades en los términos que ha sido solicitada".

En contrapartida, el bonaerense propuso "que el gobierno mande una ley espejo. En segundo lugar que el DNU haga compartimentos estancos temáticos por separado y que los mande al Congreso para trabajarlos. En tercer lugar producir una modificación a la ley que regula el trámite legislativo en relación a los DNU porque los DNU se aprueban o se rechazan en un todo".

Finalmente, criticó las declaraciones de Javier Milei sobre el cobro de coimas: "Es muy peligroso, porque no es así de ninguna manera. Me parece que el gobierno lo que no quiere es generar puentes de conversación sobre estos temas".

Por su parte, el presidente del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, fue crítico tanto al DNU como a la Ley Ómnibus, cuyos artículos empezarán a ser tratados en comisiones el próximo 2 de enero. En cuanto al decreto, el formoseño señaló que aprobar la iniciativa equivaldría ir "hacia un suicidio colectivo" y que Milei pretende ser "un Napoleón que busca asumir la suma del poder público".

Además, entendió que "lo que está haciendo Milei con la Ley Ómnibus es un golpe de Estado. Quisiera escuchar a los que se llenaron la boca hablando de la República, criticar este gobierno de facto".

Entrevistado en Radio 10, Mayans opinó que al Presidente "le importan tres pitos la Constitución, la división de poderes, el sistema federal de gobierno, y el sistema de inversión estratégica que tiene el país":

