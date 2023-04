Docentes y policías enojados con el Gobierno, quedaron afuera del pago del bono provincial

En las redes sociales se viralizaron numerosos mensajes de docentes y del personal policial que expresaron su malestar porque en principio quedarían afuera del pago del bono provincial, según lo establece el decreto que emitió el Poder Ejecutivo semanas atrás, en el marco de la negociaciones paritarias con los distintos gremios que defienden y representan los derechos de los trabajadores estatales.

Se trata de un bono que establece la suma no remunerativa y no bonificable de 60 mil pesos pagaderos en 3 cuotas, que se hará efectiva en los meses de abril, mayo y junio. Del pago extra no podrán acceder los docentes, personal de seguridad, personal del servicio penitenciario y personal convocado de seguridad, según el instrumento que emitió el Gobierno.

“Cómo es posible que lo que más trabajan, no vamos a cobrar el bono. En que país vivimos”, “Que los Ministros también queden afuera del bono”, “Con la necesidad que tenemos, cada vez estamos peor y encima no nos van a pagar el bono”, fueron algunos de los mensajes que la gente compartió en las redes.

A poco días de efectivizarse el pago del bono, entre el 15 y 20 de abril, personal docente, policía y servicio penitenciario se mostraron sorprendidos, al aparecer los referentes gremiales que participaron de la mesa de negociación salarial con el Gobierno no habrían informado a los agentes estatales que no podrán cobrar el plus salarial 2023.

Anuncio

En el acuerdo salarial que el Gobierno acordó con los gremios que nuclean a los trabajadores de la Administración Pública Provincial, para el primer semestre de 2023, establece un incremento del 40% hasta el mes de junio. Este acuerdo salarial también incluye que los trabajadores de la Administración Pública, sin brindar mayores especificaciones, percibirán un bono de $20.000 durante los meses de abril, mayo y junio del año en curso. Sin embargo, algunos trabajadores se dieron con la sorpresa que no están incluido en el pago del bono.