Dolarización: Milei le respondió a Cristina Kirchner que él "va a matar la inflación que gestó la casta"

Durante la tarde del sábado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo un análisis de la economía argentina con una fuerte crítica a "la casta de los economistas". Después de decir que "la economía no se soluciona con la cara de George Washington", respecto a la dolarización, el candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei no dudó en responderle en las redes.

"La cara de Washington sólo sirve para matar la inflación que gestó la casta durante 20 años", dijo el libertario, qué en los últimos días llamó la atención por su acercamiento a Luis Barrionuevo. En la misma publicación en X (ex Twitter), Milei intentó resumir los ejes de la economía que promete si gana las elecciones: "Crecer: ahorro, inversión y derechos de propiedad; fisco: la motosierra; trabajo: modernización laboral; agilizar: desregulación; competitividad: apertura".

En su discurso, Cristina advirtió que “es imposible usar una motosierra si no dan los números”, y aseguró que si "no discutimos entre nosotros las condiciones" de la realidad "van a venir de afuera a discutirnos e imponernos todo: los vouchers, las universidades pagas". No obstante, la expresidenta descartó la teoría de que la sociedad argentina se derechizó. “La sociedad no se derechizó. Querer tener un trabajo y un sueldo no es de derecha, te diría casi que es de peronista”.

Por otro lado, como parte de su campaña electoral antes del 22 de octubre, Javier Milei participó de una recorrida de campaña en la ciudad de Corrientes, donde manifestó que "una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. La gente quiere un cambio de raíz y somos los únicos que estamos ofreciéndolo. Todas las demás opciones electorales son más de lo mismo. Y no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos".

"Somos los únicos distintos de los políticos de siempre. También tenemos las mejores propuestas. Somos los únicos que podemos ganarle al kirchnerismo en el país y en la provincia de Buenos Aires. Y somos quienes podemos terminar con la inflación", aseguró en su caravana.

Asimismo, prometió "hacer las reformas que el país necesita y dialogaremos con todos los que hagan falta para lograrlo. Todos los que compartan nuestras ideas serán bienvenidos". Y finalizó contundentemente: "Representamos a los argentinos de bien. A aquellos que trabajan y producen. Los que pagan impuestos. Los que progresan con el sudor de su propia frente".