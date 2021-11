Dónde voto: consultá el padrón para las elecciones del próximo domingo

Luego de las PASO, las Elecciones Legislativas de Argentina de 2021 llegan a su recta final. El electorado de la provincia de Catamarca volverá a las urnas este domingo 14 de noviembre para elegir diputados y senadores. Días u horas antes del escrutinio se suele consultar “¿dónde voto?”, es por eso que desde este artículo podrás conocer la escuela, la mesa y el n° de orden para emitir el voto a través del padrón definitivo publicado por la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Ingresá al link https://www.padron.gov.ar/ para saber cuál es tu mesa de votación en las elecciones 2021. ¡Atención! Hay nuevos lugares de votación y cambios con respecto al último sufragio realizado en 2019.

Completando algunos datos como el número del DNI, su género y el distrito en el que votan, las personas podrán tener a disposición los datos necesarios para la votación. La CNE recomienda llevar anotada la información resultante para así no generar aglomeraciones frente al padrón de papel, que de todas formas estará pegado en la pared del centro electoral.

También podés consultar dónde votar llamando por teléfono al 0800-999-7237 o enviando un mensaje de texto al número 30777 con la palabra VOTO seguida de espacio, número de DNI, espacio y la letra M o F (masculino o femenino).

¿Hasta qué edad es obligatorio votar en la Argentina?

Según lo marca el artículo 125 de la Ley de Ciudadanía Argentina de 2012 (incorporada en parte al Código Nacional Electoral), los electores entre 18 y 70 años tienen que ir a votar de manera obligatoria, siendo pasibles de sanciones y multas en caso de no concurrir a los colegios electorales.

Por fuera de ese rango etario, la votación está habilitada pero es optativa. De esa forma, quedan fuera de la obligatoriedad los jóvenes entre 16 y 18 años y los mayores de 70 años. Estas personas pueden no presentarse al acto electoral sin tener que justificar su ausencia, como sí deben hacerlo los demás ausentes por fuera de las causales establecidas por el Código Nacional Electoral.

Los casos justificados para no votar en estas elecciones

Además del rango etario, existen otros causales que justifican no emitir el voto, aunque estas deben ser declaradas para evitar las multas y penalidades previstas por la ley. A estas causas, comprendidas dentro de las previsiones del artículo 12 del Código Electoral Nacional, esta vez se sumaron las ausencias por coronavirus o por tratarse de un caso sospechoso.

Los jueces y sus auxiliares que deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial.

Los que el día de la elección se encuentren a más de quinientos (500) kilómetros del lugar donde deban votar. Deberán obtener el certificado en la comisaría más próxima y luego subir la documentación en el sitio web de la CNE.

Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir al acto. Estas causales deberán ser justificadas en primer término por médicos del servicio de sanidad nacional; en su defecto por médicos oficiales, provinciales o municipales, y en ausencia de éstos por médicos particulares.

El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir a los comicios durante su desarrollo.

En caso de no haber votado en las PASO y querer justificar la no emisión del voto con los causales previstos, los votantes deberán ingresar al Registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral e indicar su DNI, género, distrito y código de validación para iniciar el trámite. Luego, dependiendo de la causa por la que no se emitió el voto, se deberá cargar el documento que avale la ausencia.