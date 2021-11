Duhalde: "Cristina Kirchner tiene una enfermedad vinculada con el dinero"

Eduardo Duhalde se refirió a la doble jubilación percibida por Cristina Kirchner, pocos días después de que la ANSES decidiera no apelar el fallo judicial que instaba al organismo de seguridad social a devolverle a la vicepresidenta un monto millonario. "Cristina Kirchner tiene una enfermedad vinculada con el dinero, porque sino, ¿para qué quiere la plata?", opinó Duhalde en el marco del Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso, celebrado el pasado 3 y 4 de noviembre en la Universidad Católica Argentina.

Entrevistado el expresidente calificó de "inmoral" la doble jubilación de la vicepresidenta, cuya suma alcanza los 2,5 millones de pesos en su carácter de exmandataria y como viuda de Néstor Kirchner, sumado a un cobro retroactivo exento del impuesto a las ganancias.

En esa línea, opinó que Fernández de Kirchner, quien renunció a su sueldo como vicepresidenta en marzo de este año, "debería renunciar a todo" ya que "no necesita plata". "Yo me podría haber jubilado como presidente y haber recibido la jubilación que equivale al 70 por ciento del sueldo presidencial, pero se me caería la cara de vergüenza", subrayó el exgobernador bonaerense.

Con motivo del encuentro, cuyo lema fue "Pensando la transformación de Argentina 2023-2053", Duhalde insistió en la necesidad de conformar un "gran pacto" entre todos los sectores políticos para sacar a la Argentina de la crisis económica, que es "peor que la del 2001 debido a la pandemia".

"Hablé varias veces con Mauricio (Macri), con Cristina (Kirchner), pero no se trata de los nombres de las personas, lo que estamos seguros es que este 'pacto de los pactos' va a nuclear al 70 por ciento del pensamiento político argentino", dijo, emulando a los cinco pactos preexistentes que dieron origen a la Constitución Nacional de 1853.

En ese sentido, el exmandatario reivindicó el rol de los movimientos sociales actuales, como el feminista y el ambientalista, en el marco de una crisis de representatividad de los partidos políticos que no logran canalizar la fatiga social. "Los partidos políticos están viviendo la última etapa de su existencia, todos, incluso el peronismo. Ahora vienen los jóvenes y los movimientos", puntualizó.

Con respecto a las críticas intrapartidarias hacia el presidente Alberto Fernández, quien ha sido señalado por sus elogios al expresidente radical Raúl Alfonsín o su autodefinición como socialdemócrata, Duhalde dijo que "si Alberto dice que es peronista, hay que creerle".

"Alberto (Fernández) tiene un problema, unas veces dice una cosa, otras dice otra. Ha tenido los problemas típicos de personas que reciben impactos psíquicos permanentes y dicen cosas inconvenientes", señaló.

Por último, Duhalde se refirió a la situación de Mauricio Macri, investigado por la Justicia por presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, y más allá de la veracidad de la acusación contra el expresidente, opinó que las formas no fueron las correctas. "Es una vergüenza que lo hagan de esta forma, tan apurados y con un juez que deja tanto que desear", concluyó. (Fuente Perfil)