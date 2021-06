Duhalde: Voy a tratar por todos los medios que este Gobierno no pueda seguir

El expresidente de la Nación Eduardo Duhalde generó polémica este domingo al decir que si bien entiende que la sociedad argentina no es de “extrema izquierda o de extrema derecha”, aseguró que él va a tratar “por todos los medios” que la actual gestión “no pueda seguir gobernando, porque no tiene capacidad para hacerlo”.

Durante una entrevista emitida por Crónica TV, se refirió a los debates internos del Partido Justicialista y cuestionó duramente al actual titular del Ejecutivo, Alberto Fernández, de quien dijo: “No se para qué es presidente del Partido, si no se ocupa. Le escribí; si no se puede ocupar porque tiene mucho trabajo, que designe a otro compañero”. Duhalde también cuestionó a la titular del Senado, Cristina Kirchner: “Se cree de izquierda”. También negó la posibilidad de compartir una alianza con ella.

Y agregó sobre el mensaje que le envió a Fernández: “Todavía no me respondió, espero que mañana lo haga”. Consultado sobre cuál será su estrategia -como referente político- de cara a los próximos comicios, agregó que dialoga actualmente con todos los espacios políticos. Explicó: “Estoy tomando la decisión de cómo vamos a jugar”. Sobre este punto, argumentó: “La idea es tratar de lograr la unidad de los argentinos. Sé que para la mayoría es una utopía”.

Aclaró, sin embargo, que se refería a “todos los medios democráticos”, a “ganarle en las elecciones” al actual oficialismo y no a ningún intento antidemocrático o desestabilizador. No es la primera vez que Duhalde genera controversia con sus declaraciones. El año pasado causó sensaciones similares cuando sostuvo que en la Argentina no se habían terminado los intentos de golpes militares, aunque luego se desdijo. Duhalde también quedó en el centro de la escena cuando apareció entre los vacunados VIP, en la lista que le costó el cargo a Ginés González García.

El exministro de Salud dijo en varias entrevistas que todos los vacunados de esa lista no fueron VIP sino que cumplían con los requisitos para ser vacunados por ser considerados “personal estratégico”. Duhalde, en tanto, también se refirió en Crónica TV al tema: “Me vacuné yo, como la vicepresidenta”.