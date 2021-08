Dujovne: "Con un triunfo de Macri el riesgo país hubiera regresado a los niveles de 2016 y 2017"

El ex ministro de Hacienda de la administración de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, justificó su gestión y se sumó al debate por la deuda que fue planteada por el ex Presidente semana atrás. En ese marco, realizó una columna y pronosticó que la inflación de 2022 será superior a la del 2021por el déficit y la emisión monetaria.

"Allí por 2019, con un esfuerzo fiscal descomunal, el gobierno del presidente Macri y quien escribe esta nota desde el Ministerio de Economía logramos balancear nuestro resultado primario por primera vez desde 2010. Sin especulaciones electorales ni cálculo de costos políticos, haciendo lo que debíamos hacer para recuperar el acceso a los mercados y permitir que nuestras empresas puedan acceder a préstamos accesibles a largo plazo para mejorar nuestra capacidad de producir, emplear y mejorar las condiciones de vida de las familias argentinas. Ese proceso, esa cadena virtuosa no es instantánea. Necesita continuidad", expresó el ex Ministro en una columna del diario La Nación.

En otro fragmento de su columna, se refirió a las PASO del 2019 que elevó el tipo de cambio a 11 pesos en un día: "Si el riesgo país se situaba en 850 puntos en el viernes previo a las PASO de 2019 y el lunes siguiente se elevó a 2000, es una simple identidad contable comprobar que con un triunfo del presidente Macri el riesgo país hubiera regresado a los niveles que exhibió entre 2016 y 2017 y la Argentina habría visto a los mercados de deuda voluntaria reabrirse, luego de haber corregido su desbalance fiscal y haber resuelto la incertidumbre política".

Luego se refirió al debate reciente en torno a la deuda. La semana pasada, Mauricio Macri estableció una comparación en relación al crecimiento de la deuda en su gobierno y en relación al gobierno de Alberto Fernández. Desde entonces, el debate se expandió no solamente al sector político sino hasta los diferentes economistas. En ese sentido, Dujovne aseguró: "La actual discusión acerca del ritmo de crecimiento de la deuda es insólita. Si el déficit es más elevado y aumenta en vez de bajar, la deuda crecerá más. Claro está, ahora el Gobierno ya no sostiene lo contrario, pero plantea que no hay que computar la deuda en pesos. Al adoptar esta postura nos ofrece un panorama sombrío acerca del eventual futuro que correrán los tenedores de esa deuda. Si la deuda en pesos no debe ser tenida en cuenta, es porque el compromiso con la estabilidad de la moneda es cuando menos endeble".

"Los intereses que paga hoy el Banco Central por la deuda remunerada que ha emitido, espejo de la emisión fenomenal de pesos de estos dos años, suman el equivalente a unos u$s14.000 millones al año. Es decir, diez veces los u$s1400 millones que se pagan al año por los intereses del préstamo otorgado por la comunidad internacional, canalizado a través del FMI, del cual los distintos países del mundo son sus accionistas", sentenció.

Por último, se refirió al control de cambios y pronosticó que la inflación del 2022 será superior: "Hoy, aun con un control de cambios que actúa como un impuesto implícito a nuestros exportadores y que impide vislumbrar una salida virtuosa de la estanflación vía ventas externas, la inflación no baja del 50% anual. Algo nos dice este fenómeno acerca de las contraindicaciones del desequilibrio fiscal financiado en gran medida con emisión monetaria".