Dura crítica de Kicillof a la Ley Ómnibus: "Quieren fundir, quebrar y asfixiar a los gobernadores"

Mientras la Cámara de Diputados debatía la Ley Ómnibus del presidente Javier Milei, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó la iniciativa y la forma de negociación que llevó adelante el Gobierno. “Cuando dicen fundir, quebrar, asfixiar, dejar sin un peso a los gobernadores, no es solo a los gobernadores, en nuestro caso es a 17 millones de bonaerenses, que nos han convalidado en las urnas”, dijo en un acto en el balneario de Villa Gesell.

Kicillof hizo referencia así a la amenaza de “dejar sin un peso” a los gobernadores que no apoyen la ley, y que se le adjudicó a Milei tras una reunión de Gabinete nacional. “Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos”, fue la frase que se filtró y que desde el Gobierno no desmintieron, aunque el Presidente echó del cargo al entonces ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, a quien apuntó como responsable del trascendido.

“Cuando quieren castigar a un gobernador cortándole los recursos; cuando dicen no hay plata, dicen que no va a haber ni salud, ni educación, ni seguridad, ni autopistas, es eso, no es otra cosa”, opinó.

Debate, críticas y confrontación de modelos de gestión

En un contexto de crecientes tensiones, el gobernador bonaerense confirmó que sigue de cerca el debate en la Cámara baja y ratificó que los diputados de la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria no acompañarán el proyecto libertario.

“Estoy observando lo que ocurre en el Parlamento, esperando que se defienda el patrimonio, la soberanía nacional, la producción nacional, los derechos a la salud y a la educación. También este gobierno (provincial) y los gobiernos municipales tienen la legitimidad de haber sido votados por su pueblo”, afirmó.

También dijo que fueron votados para “ampliar y defender el derecho a la salud de calidad, a la educación de calidad, a la producción, al trabajo”. “Tenemos la obligación y el mandato de seguir defendiendo la salud, la educación y el trabajo, la producción, el turismo y es lo que vamos a seguir haciendo y es lo que van a hacer nuestros diputados”, aseguró.

Según Kicillof, “se puede recorrer cada uno de los artículos y preguntarse qué de eso puede beneficiar a empresarios, a laburantes, a jubilados”. Además, cuestionó que “el ajuste iba a ser para la casta, pero ya no, es para el grueso y el conjunto, fundamentalmente para los que menos tienen” y “para el trabajador, el jubilado, los sectores medios”.

“Estamos en días cruciales”, advirtió el gobernador y señaló que “la situación es complicada y frágil”, porque “ha habido un deterioro muy veloz”. El gobernador se reunió este miércoles con intendentes y representantes de los sectores productivos del partido de La Costa y la región.