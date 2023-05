Dusso: Catamarca producirá diez veces más de lo que produce hoy

Se llevó adelante esta mañana el evento "Puerto Coquimbo: alternativa logística para el Noroeste argentino", encabezado por el vicegobernador Rubén Dusso, a cargo del Poder Ejecutivo, qué sirvió para exponer los beneficios y características de dicho puerto, buscando sumar competitividad a la producción local, en el marco del proyecto integral del Corredor Corredor Bioceánico Ferroviario por el Paso de San Francisco, que procura una salida exportadora a través de los puertos de aguas profundas chilenas con destino a los mercados asiáticos.

Acompañaron al vicegobernador Dusso; la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila; la ministra de Trabajo, Planificación y RRHH, Verónica Soria; la directora provincial de Planificación, María Silvia Juárez; el director provincial de Preinversión, Luis Mazzoni; el director provincial de Infraestructura de datos espaciales; Javier Mauvecín; el gerente general de la Terminal Puerto Coquimbo, Juan Ignacio Donoso; el representante de la empresa de servicio marítimo South América, Christian Vormaneumen; el representante comercial de la empresa de servicio logístico Ulog Chile, Jorge Guajardo; y la gerente de Ulog Argentina Gabriela Ferrari.

La primera de las presentaciones de la jornada estuvo a cargo de la ministra Soria, y sirvió para poner al corriente a todas y todos los presentes sobre el proyecto del Corredor Bioceánico por el paso de San Francisco, bajo el título “Un puente al mercado asiático”.

Buscando la mejor salida exportadora para la producción local hacia los mercados de Oriente, esta iniciativa guiará la producción de las regiones Noa, Nea y Centro argentinas por vías férreas, y a través del Paso de San Francisco, a los puertos de aguas profundas de la región chilena de Atacama. Se trata de un proyecto, históricamente postergado, con un fuerte carácter federal capaz de dar un giro en la matriz productiva argentina, revirtiendo las asimetrías que abrió la también histórica concentración de carácter unitario que orientó desde siempre las exportaciones nacionales sobre el puerto atlántico de Buenos Aires.

El Puerto terminal Coquimbo por su parte ofrece su servicio desde 2012, como un proveedor de servicios que busca, de acuerdo a su presentación, potenciar los negocios de la región, y para ello brinda soluciones de carga y comercio exterior a distintas industrias, desde el turismo, la industria hortofrutícola a la minería.

El vicegobernador Dusso expresó: “Hoy tenemos el gusto de recibir a estas empresas que han venido desde Chile para brindarnos la posibilidad de tener acceso a más y mejores puntos de conectividad, para que la logística y el transporte disminuyan sus costos. Todo este intercambio hace que se acerquen aún más las posibilidades que tenemos para todo lo que producimos y lo que va a producir Catamarca, que será 10 veces más de lo que produce hoy, así como para la región que está en constante crecimiento. Entendemos que no hay posibilidad de crecimiento si no hay una infraestructura que lo acompañe; en este caso hablamos tanto de las vías de transporte terrestre como de los puertos que a través del Pacífico pueden llevar nuestra producción a los lugares de destino y no estamos hablando solamente del continente asiático sino también a toda la costa Oeste del continente americano. Entonces sigamos trabajando juntos para que el paso de San Francisco pueda estar abierto todos los días del año, no solo para la producción sino también para el turismo”.

“Estamos observando ya 25 meses consecutivos de crecimiento del empleo registrado en materia minera en la nación, llegando a un récord de empleo minero de más de 37 mil puestos de trabajo directos, lo que demuestra también que esta industria viene creciendo a un paso sostenido en nuestro país. Catamarca, en este sentido, es una de las que más ha crecido, dando la cifra interanual de un 20% de crecimiento respecto al año pasado, y es esta evolución la que despierta precisamente uno de los grandes desafíos que se nos presentan; el tema logístico, de infraestructura y conectividad para la producción”, manifestó Ávila.