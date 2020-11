Dusso se reunió con autoridades mineras

El vicegobernador Dusso, junto a senadores de ambos bloques, se reunieron con las autoridades de la empresa minera CAMYEN, encabezada por su presidente Guillermo Haddad; de YMAD, representada por su presidente Fernando Jalil; la ministra de Minería, Fernanda Ávila; y la asesora General de Gobierno, Fernanda Rosales, de cara a la actualidad de la actividad y la propuesta de un nuevo código minero en la provincia.



Estuvieron presentes en la reunión los senadores; Mario Carrizo, por Antofagasta; Augusto Ojeda, por El Alto; José Luis Martínez, por Valle viejo; Edgardo Seco, por Ambato; Raúl Chico, por Santa María; Jorge Solá Jais, por Belén; José Misael Alaniz Andrada, por Tinogasta; Rodolfo Noriega, por Paclín; Héctor Fernández, por Pomán; Horacio Gutiérrez, por Andalgalá; Raúl Barot, por Santa Rosa; Oscar Vera, por FME y Ricardo Quinteros Capayán.



Junto a la ministra de Minería pudieron despejar dudas sobre la aplicación de la nueva reglamentación minera así como aspectos críticos para los senadores que representan departamentos con mayor actividad minera, como la toma de mano de obra y servicios locales por parte de las empresas que se encuentran trabajando. La oportunidad fue también propicia para conocer el avance en las relaciones con aquellos inversores que se muestran interesados en llegar a trabajar en la provincia de la mano de minerales como el litio.



El presidente de YMAD, por su parte consideró, que el nuevo código minero “es un código transparente que le va a dar a la provincia la fortaleza de exigir, cuando se adquiera un pedimento minero, se hagan las inversiones y se genere el empleo que tanto necesitamos”.



“Celebro este nuevo código minero y lo acompaño, creo que es importante la aplicación y que el Ministerio de Minería sea quien decida la situación de los pedimentos, porque veo con mucha preocupación el atraso y la falta de compromiso con la provincia en ciertas personas que tenían los pedimentos y no pagaban los cánones, transformando la actividad en una compra y venta de tierras catamarqueñas, donde poco interesó lo productivo, la mano de obra o los proveedores catamarqueños así como el beneficio de la provincia. Entonces creo que este es el modo y la forma de ir para adelante”, concluyó Fernando Jalil.



“Respecto al plantel de YMAD (remarcó Jalil), al momento de asumir en mi cargo, hace 7 meses, la empresa tenía 88% de su personal catamarqueño. Hoy estamos en el 90%, del cual el 73% es del departamento de Belén y de Santa María, donde está radicada Farallón Negro”, dijo.



El presidente de Camyen, Guillermo Haddad, destacó que el nuevo Código de Procedimiento Minero permitirá a la empresa que conduce tener más áreas mineras y una actividad más intensa. Haddad también destacó que hoy Camyen tiene el 100% de su mano de obra ocupada con gente local y que realiza el 90% de compras en la Provincia. Al tiempo, Haddad destacó la “buena convivencia” que tienen con la comunidad de Andalgalá y el consenso social con que cuentan sus actividades, así como habló de la estabilidad financiera de la empresa, poniéndola también como ejemplo junto al hecho de trabajar con recursos catamarqueños.



El vicegobernador Rubén Dusso, expresó al tomar la palabra: “Este encuentro es muy positivo y valioso ya que incluye tanto a las autoridades mineras como a los senadores, que conocen su territorio y nadie más que ellos puede dar la expresión viva y veraz de lo que pasa en cada uno de los departamentos, así como destaco la predisposición de las autoridades de CAMYEN, de YMAD y de la ministra y su equipo, porque este, el de trabajar todos en conjunto, es el formato de gobierno que queremos; junto al pueblo, junto a su gente y resolviendo los problemas que importan a la provincia”.



“Debemos sentar las bases de una buena y nueva minería para que la gente esté mejor y que la renta minera vaya en favor de la gente. Por eso es importante que, observaciones como las que hizo el senador Carrizo a propósito de la toma de mano de obra en su departamento, sean la clave para que los empresarios acepten trabajar en el formato que se les propone. Aquí no hay oposición, estamos todos alineados; la minería trasciende a los gobiernos ya que las exploraciones y/o explotaciones no son ni cuatro años ni ocho, un solo emprendimiento minero puede durar 20, 30 o más años. Hoy están aquí presentes todas las autoridades mineras y lo van a estar todas las veces que sea necesario para que todo esto esté en el lugar que tiene que estar. Ocupémonos de nuestra minería, sigamos trabajando como lo venimos haciendo, que si peleamos por los intereses de la gente que representamos, a Catamarca y su gente le tiene que ir muy bien”, dijo para cerrar el Vicegobernador.