Eduardo Duhalde: No es el momento de una reforma judicial

El ex presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, dijo que llevar adelante una reforma judicial en medio de este contexto no es oportuno porque no hay un acuerdo político de todos los sectores que la respalden. “No es el momento de una reforma judicial porque hay disenso”, dijo el dirigente peronista en diálogo con Radio Con Vos.

Más allá de la necesidad de cambios en la Justicia, Duhalde considera que el gobierno nacional debe enfocarse en solucionar primero los graves problemas económicos, sociales y sanitarios que atraviesa el país. “Yo soy hombre consensos, a mí que no vengan con peleas. Argentina no sale si nos peleamos como tontos. Mientras estamos cómodos discutiendo del pasado, la gente se caga de hambre. No somos elegidos por la gente para hacer comentarios. En una crisis como esta no se pueden buscar tantos temas. La energía no puede dispersarse en muchos temas. Al final no resolvés nada”, aseguró el ex presidente, quien aclaró sin embargo, que el tema de la reforma no lo trató ayer cuando mantuvo un encuentro con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos.

En ese sentido, Duhalde reveló que durante su reunión con el mandatario le aconsejó que tomara su agenda con más calma y que dedicara tiempo del día a descansar. “Lo vi bien a Alberto. Como tengo amistad con él, lo reté y le dije que se cuide. Cree que se puede pasar todo el día trabajando y la cabeza no aguanta para eso. Yo le dije 'mirá Alberto que llega un momento en que el cerebro humano no da más' y hay que tomarse tres horas para descansar, para hablar de fútbol, para bañarse porque o sino, no aguanta”, señaló. Dijo que además, que cree que al Presidente “no le pegó” la marcha opositora del lunes pasado.

“Hay gente que está podrida, se manifestaron y está bien. Tienen derecho pero la cagaron porque el que paga los platos rotos es el jefe de gobierno de Capital Federal”, dijo entre risas. “Pero es un hecho, ya está. La única forma de salir adelante es entendiendo que los partidos políticos solos ya no pueden gobernar (...). Los partidos políticos ya no representan lo que antes. Hay más colectivos. Hoy es distinto. Hoy no representan el sentir de la gente”, continuó.

Elogios para Kicillof y la crisis económica

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof firmó ayer un convenio con Duhalde, titular del Movimiento Productivo Argentino. Lo hizo horas después de que mantuviera el encuentro con el Presidente en Olivos. El objetivo del acuerdo es potenciar el desarrollo productivo bonaerense. Durante el encuentro, que se realizó en la Casa de Gobierno, en La Plata, el gobernador aseguró que la producción “es uno de los ejes” de la propuesta del gobierno, porque “no hay provincia, si no hay un proyecto productivo en marcha”.

Al respecto, Duhlade destacó la necesidad de encender los motores de la producción y consideró que es la única forma de salir de la crisis económica del país. El problema es, y lo vengo diciendo hace muchísimos años, no es lo que debemos, es lo que no producimos. Es una vergüenza. No producimos un sorongo con las enormes posibilidades que tenemos. No hay ADN productivo. El gran ADN productivo del peronismo fue Perón. Hizo todo. Olvidamos los productivo y nos dedicamos a otros temas. Lo más importante para que los países salgan de la crisis es trabajar, es producir”, indicó.

En ese sentido, Duhalde no se ahorró elogios para Kicillof y expresó su beneplácito luego del encuentro. “Muy contento vengo de la Provincia. Tenemos un gobernador que puso la centralidad en el sistema productivo, estoy muy contento. Estoy encantado del gobernador, un hombre sencillo, un hombre honesto, un hombre sensible, que es lo que tiene que ser un gobernador peronista. Este me gusta. Firmamos un convenio y ahora vamos a trabajar juntos”, señaló.