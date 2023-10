¿El balotaje es inminente?: las reacciones de los votantes en redes sociales

Los usuarios de las redes sociales las están aprovechando para compartir, como lo hicieron a lo largo de este domingo electoral, cómo viven estas elecciones que podemos considerar históricas a nivel nacional, especialmente por la cantidad de ciudadanos que ejercieron su derecho al voto, un porcentaje mayor que en las PASO de agosto de este mismo año.

Es en este contexto, y con todos los usuarios atentos a las noticias nacionales, que en una de las redes sociales más usadas “X”, el ex Twitter, se puede ver como todo lo referido a las Elecciones Generales fue trending topic, en la última hora, lo que lidera la tendencia es el posible balotaje, ya que varios medios anticipan que el escenario de un balotaje es muy posible debido a los primeros resultados que salieron, aunque no sean del escrutinio final, los usuarios de “X” no pierden la oportunidad de opinar al respecto:

Usando memes como forma de expresión, varios usuarios no están de acuerdo con ese posible escenario de un balotaje.

Las reacciones son variadas, al igual que las opiniones respecto al futuro del país dependiendo del candidato que esté liderando la lista de los más votados, no obstante, solo queda esperar hasta el escrutinio final.