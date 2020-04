El Banco Nación otorgó créditos a más de cien empresas catamarqueñas

El director del Banco Nación Argentina (BNA), Francisco Mercado, señaló que más de 100 empresas catamarqueñas accedieron a los préstamos que otorga la entidad a través de las diferentes lineas de crédito. En particular, la de Capital de Trabajo, que significó un desembolso de 197 millones de pesos. Subrayó que están analizando la ampliación de créditos a empresas y Pymes.

“El programa tuvo una altísima demanda y se agotó el cupo a nivel nacional”, explicó Mercado. El BNA había dispuesto 20 mil millones de pesos para la línea específica Capital de Trabajo y que fuera altamente solicitada en todo el país.

En esta línea, expresó que el directorio se encuentra analizando una ampliación en los cupos.

En lo que respecta al orden local, Mercado destacó que a través de esta línea crediticia, se liquidaron créditos en el Valle Central como también en el interior provincial, donde el banco tiene sucursales, aunque señaló que se presentaron algunos inconvenientes por la informalidad de la economía. “Pero aún, a pesar de ello, hemos podido liquidar bastantes créditos en el interior como Los Altos, Tinogasta, Santa María, Pomán, Recreo”, puntualizó en declaraciones radiales.

“Yo considero necesario que continúe el programa crediticio y estuve hablando con el directorio que se otorgue un cupo extra para Catamarca, en especial para las empresas que calificaron y cuando fueron a concretar la operación ya no había más cupo”, explicó.

No obstante ello, aclaró que están trabajando con las empresas que quedaron en esta situación para ofrecerle otro tipo de líneas crediticias.