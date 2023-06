El candidato a "vice" de Diego Santilli será Gustavo Posse, y Espert encabezará la lista de senadores

Horas antes de que se venza el plazo para la presentación de las listas, el precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, anunció este sábado que Gustavo Posse será su compañero de fórmula para competir en las próximas PASO y que José Luis Espert encabezará su lista de senadores. Como segunda senadora irá Cynthia Hotton.

La definición del binomio se concretó luego de intensas negociaciones con el radical e intendente de San Isidro, quien tiene incidencia en la estructura provincial de la UCR y predicamento en la Primera Sección Electoral. Anteriormente había circulado el nombre de Facundo Manes para secundar al candidato bonaerense de Horacio Rodríguez Larreta. No obstante, desde el santillismo habían admitido que era difícil que este aceptara la propuesta. Ayer el neurólogo presentó la lista “Dar el paso” para competir para la presidencia por la UCR.

“En 2021 decían que no le podíamos ganar al kirchnerismo y mostramos que se podía salir de la resignación y el abandono”, afirmó Santilli acompañado de Posse. Y ejemplificó la debacle que se percibe en la Provincia: “Kicillof abandonó a los bonaerenses en la educación, los chicos no aprenden y tienen que salir de la escuela del adoctrinamiento; los abandonó en el trabajo, queremos trabajo formal para los bonaerenses; los abandonó en la salud, no hay pediatras y ni médicos de cabecera; los abandonó en la seguridad; y también abandonó al campo, las pymes y las industrias. Vamos a pelear por todo eso y a ganar la Provincia”.

De la presentación oficial del “tandem” Santili-Posse, también participaron el precandidato a presidente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta; y su compañero de fórmula, Geraro Morales. “Tenemos un gran desafío con el conurbano y un gran desafío con la provincia. Ganamos contundentemente hace 2 años y ahora presentamos un espacio más amplio y con más musculatura para garantizar la gobernabilidad que necesita la Provincia. Este tandem va a ser la muestra de que es posible esta transformación en la provincia”, sentenció Morales.

Larreta, por su parte, remarcó que los argentinos están angustiados, con miedo de salir a la calle por la inseguridad, y hartos de que los chicos no aprendan en la escuela. “Hay un futuro mejor y una salida. Para eso hay que cambiar enserio, a fondo. No hace falta un cambio de gobierno, el cambio va a ser sostenido en el tiempo. Si no le cambiamos la vida a la gente no somos el cambio”, afirmó con convicción.

Luego, resaltó que la fórmula de la Provincia está integrada por “gente de trabajo con mucha experiencia de gestión”. Y señaló: “Son un ejemplo de unidad, uno del PRO y otro del radicalismo, es la fórmula que va a cambiar para siempre a Buenos Aires”.

Al responder las preguntas de los periodistas, Larreta fue lapidario con la candidatura del ministro de Economía, Sergio Massa, que fue elegido como el candidato de la unidad del gobierno nacional. “Massa es más o menos la reelección de Alberto Fernández. Es lo mismo, es parte del kircherismo que fracasó: más del 100 por ciento de inflación, la más alta en 30 años. Independientemente de la careta que se pongan para representar al kirchnerismo, están terminados”, aseguró.

Y aclaró: “Massa es el candidato de Alberto y Cristina, y su vice es el Jefe de Gabinete. Son los representantes de un gobierno que fracasó, eso lo sienten los argentinos. Ayer fue el ministro del Interior y hoy el de Economía”.

Por último, Larreta dijo: “El que quiera votar la reelección de Alberto lo votará. Estoy convencido de que los argentinos no quieren más kirchnerismo en Argentina”.

Mientras que Morales trazó un paralelismo de los sucedido en 2019, cuando Cristina anunció la fómula presidencial del Frente de Todos: “Sergio es el cambio que era Alberto en 2019. Detrás están los mismos: Máximo, Wado, Cristina. Nuestros adversario son los que pregonan la cultura de la violencia y la corrupción”.

Espert será el primer candidato a senador de Diego Santilli

Por su parte, la elección de José Luis Espert como primer candidato a Senador se da luego de que el diputado liberal se incorporara a Juntos por el Cambio y adelantara que “le tentaba la provincia de Buenos Aires”. “Hemos firmado la alianza electoral con Juntos por el Cambio, a partir de mañana nos vamos a poner a discutir cuál es la mejor propuesta. La provincia de Buenos Aires me tira, ahí hicimos la mejor elección de la historia legislativa para el liberalismo”, había dicho días atrás acerca de su futuro electoral.

Horas antes del anuncio, desde el entorno de Santilli confirmaban que se mantenían intactas las chances de que el intendente de San Isidro fuera el precandidato a vicegobernador del dirigente larretista. Además, remarcaron que había cierto clima de euforia por el cierre de un acuerdo con otro referente radical importante de la provincia de Buenos Aires: el intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi.

Se trata de un apoyo clave: es el distrito más populoso del interior de la UCR, con 112.000 electores y la segunda ciudad con mayor cantidad de habitantes de la Quinta Sección Electoral.

La disputa dentro de Juntos por el Cambio en PBA en las PASO estará reñida a un enfrentamiento entre Diego Santilli y Néstor Grindetti, el precandidato del ala de Patricia Bullrich. Ambos representan líneas internas distintas dentro del partido fundado por Mauricio Macri.

El ex vicejefe de gobierno porteño, por su parte, ya conoce cómo es competir en las primarias: ganó las internas del espacio opositor en 2021, cuando encabezó la lista del PRO que enfrentó al radical Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires. En este sentido, su postulación como gobernador bonaerense nunca estuvo en duda para Larreta.

Más complicada fue la decisión que tuvo que tomar la otra precandidata a presidente, Patricia Bullrich. Cuatro dirigentes se habían anotado en la carrera bonaerense dentro de su espacio: Grindetti, Javier Iguacel, Joaquín De La Torre y Cristian Ritondo. La ex ministra de Seguridad anunció hace poco un mes que el precandidato que representaría su línea interna sería, finalmente, el intendente de Lanús.

“Néstor vio de cerca la destrucción y la pobreza que generaron dos décadas de populismo y corrupción kirchnerista en el conurbano. Con decisión y gestión luchó contra el narcotráfico, puso orden y mejoró la vida de muchos bonaerenses. No tengo dudas que será un gran gobernador que trasformará la provincia”, escribió Bullrich cuando anunció la decisión.