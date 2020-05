El COE descarta habilitar la actividad del Poder Judicial y la Administración Pública

Hoy, el Comité Operativo de Emergencia (COE) volverá a reunirse hoy, de forma ampliada, para analizar la habilitación a partir de la próxima semana de comercios, inmobiliarias, lavaderos y el servicio doméstico. Si bien lo más probables es que haya un visto bueno para la reapertura de estas actividades, desde el Gobierno ya descartaron que, por ahora, se exceptúen del confinamiento al Poder Judicial, la Administración Pública, los gimnasios y la actividad física al aire libre.

Luego de reunirse como integrante del COE con la Corte de Justicia, el ministro de Seguridad, Hernán Martel, explicó que se decidió continuar postergando el regreso total de la actividad judicial, sector que desde que se inició la cuarentena trabaja en feria y fundamentó la decisión en que la reapertura de los juzgados trae aparejado un importante movimiento de personas, cuando existe una limitación de Nación respecto de la cantidad de gente que puede circular.

“Existe mucho personal que trabaja y habría un movimiento importante si se habilita nuevamente esta actividad, así que vamos a esperar. Si bien no hay circulación viral, en Catamarca estamos llevando adelante el protocolo y lo que estipula Nación de tener un 50 % nada más de movilidad de acuerdo a la cantidad demográfica de la provincia y eso estima que el Poder Judicial puede tener un movimiento casi de 3.000 personas”, explicó.

A su vez, añadió que la mayoría de los juzgados se ubican en el casco céntrico “y eso va a generar mucho movimiento de gente dentro de la ciudad”.

En ese marco, señaló que desde el Poder Judicial se presentó un protocolo en caso de que más adelante se decida la reapertura del sector y que, por lo pronto, el COE trabajará al respecto y definirá si hay puntos que se deben modificar o ajustar. Si bien remarcó la imposibilidad de que por ahora vuelva a funcionar de manera más amplia la Justicia, Martel indicó que “el domingo finaliza una nueva etapa del confinamiento así que, de acuerdo a lo que marquen los parámetros nacionales y como delegan o no a las provincias, seguramente vamos a evaluar la otra semana este mismo tema al igual que otras actividades”.

Por otra parte, también descartó de plano la habilitación de la actividad física al aire libre y, si bien aclaró que por ahora no hubo ningún pedido formal de los gimnasios para ser habiltados, “sabemos que es una actividad que sanitariamente todavía no se puede habilitar porque nos representaría tener mucho más gente en la calle porque estaría habilitada para todas las personas”.

Por último, también dejó en claro que, por ahora, el regreso de la Administración Pública “no es materia de análisis”.