El Colegio de Fonoaudiólogos manifestó en Diputados su preocupación por el mal funcionamiento de la aplicación de OSEP

El día de hoy diputados del bloque de la UCR, PRO y FRENTE AMPLIO CIUDADANO recibieron a representantes del Colegio de Fonoaudiólogos de la provincia quienes quienes manifestaron su preocupación por el mal funcionamiento de la aplicación de OSEP para la validación de atenciones, "lo que ocasiona problemas tanto a los prestadores cómo a los pacientes, que se ven privados de acceder a los tratamientos indicados por los profesionales" expresaron los Fonoaudiólogos.

El sistema les dificulta la atención, haciendo que tengan que reducir la cantidad de pacientes y el tiempo de sesión.

El pasado 24 de agosto tuvieron una reunión con agentes de OSEP via zoom pero no pudieron dar solución a sus dudas. Además presentaron notas sugiriendo mejoras pero no fueron escuchados. La preocupación aumenta en cuanto se trata de los pacientes del interior ya que se les dificulta acceder al sistema por problemas de conexión o la imposibilidad de contar con un equipo apropiado.

Los diputados se comprometieron a ser un nexo para el diálogo con la Obra Social y así poner fin al malestar que trae consecuencias no solo a profesionales si no también a los afiliados.