El concejal Espinoza se candidateó a Intendente de Valle Viejo para el 2023

El actual concejal del departamento Valle Viejo, Javier Espinoza (FCyS - Cambiemos) dijo que será candidato a intendente de ese municipio en las próximas elecciones 2023 y cuestionó el del rol que cumplen hoy diputados y concejales de Cambiemos.

El edil chacarero confirmó que en la próxima contienda electoral presentará su candidatura para administrar el municipio de las chacras, señaló que su decisión es independiente a la posible candidatura del ex intendente de Valle Viejo Gustavo Roque Jalile.

"A mí no me disgusta la idea que Jalile se postule para la intendencia, yo también me considero un candidato potable conozco las necesidades del Valle Viejo y también reconozco que Jalile tiene una experiencia insuperable. Quizás con un buen equipo de trabajo haría una mejor intendencia de la que hizo", afirmó el edil en declaraciones radiales.

Espinoza se mostró a favor que haya varios candidatos para disputar la intendencia y aseguró que lejos de bajarse de su posible postulación lo óptimo sería que las candidaturas se definan por consenso o bien dejar que la gente sea quien defina en las urnas. "Soy una persona joven y tengo una visión positiva de que como podemos trabajar para Valle Viejo, y no porque Gustavo Jalile sea candidato tengan que bajarse otras candidaturas. Aquí tienen que haber un candidato a consenso y si no lo hubiera, serán las urnas las que definirán. Tenemos una madurez política de saber si que llegamos a las urnas y las gente elige a otro candidato tenemos que acompañar", agregó.

Por otra parte, el concejal consideró la necesidad de avanzar en la conformación de un nuevo Frente Cívico y Social, dijo que Cambiemos en Catamarca lamentablemente cerró la puerta de participación a las bases, por lo que ante la proximidad de una nueva contienda electoral en el 2023 el FCyS deberá presentar a la sociedad una alternativa que contenga a los todos las líneas internas del radicalismo.

"Hay muchos partidos independientes en Catamarca que se quieren sumar, tenemos que abrir la puerta con nuevos actores, no de Cambiemos, sino que quieran se parte de un nuevo organigrama político y no sea un mero cambio de nombre. Veo con buenos ojos, no al partido (Frente Amplio Catamarqueño), sino al candidato Hugo "Grillo" Ávila para que forme parte de este espacio. Tampoco veo justo, ni que él (por Ávila), ni que otros espacios adhieran un nombre, sino que sean parte de la creación de un nuevo nombre, en esto coincido con Jalile, necesitamos a todos, nadie sobra, pero existe un empuje generacional que pide cancha para jugar y lo veo legítimo. Estos nuevos vientos piden un nuevo nombre que nos identifique algo que reúna al todo el arco político, no sé si de nuevo Frente Cívico y Social o Nuevo Frente Civico y Social, no queremos que el nombre sea una estrategia de márquetin. Un nuevo nombre con las mismas fuerzas políticas que tiene hoy el FCyC es una expresión, ojala prospere. Las bases de la que formo parte, vamos hacer sentir por lo menos en la próxima convención radical y dejar en claro nuevamente queremos amplitud y participación política como fuerza opositora y que se abra Cambiemos", expresó.

Finalmente, Espinoza cargó duro contra los legisladores que hoy son oposición y dijo que hacen la vista gorda a los supuestos hechos de corrupción de la actual gestión provincial. "No seamos cómodos con la oposición, desde el radicalismo tratemos dejar la comodidad y sean realmente oposición responsable. Estoy viendo mucha corrupción en la gestión provincial y veo que los diputados que fueron elegidos para ser oposición no están pidiendo informes. Dejan pasar cosas al gobierno. En la provincia la plana mayor de radicalismo apoya todas las cosas del Gobierno", disparó.