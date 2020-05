El Concejo Deliberante de Valle Viejo suspendió la sesión por falta de fondos

Parece una broma, pero no. Ayer, el Concejo Deliberante de Valle Viejo suspendió la sesión porque, debido al conflicto que existe con el Ejecutivo por el presupuesto del cuerpo deliberativo, no habría fondos ni siquiera para afrontar la compra de insumos básicos que permita, por lo menos, imprimir las órdenes del día.

El conflicto inició cuando la intendenta Susana Zenteno vetó el presupuesto del Concejo Deliberante y se agravó el mes pasado, cuando Barrionuevo acusó al Ejecutivo de girar menos fondos de los que venía girando, lo que provocó que los concejales, funcionarios y seis empleados contratados no pudieran cobrar sus haberes.

De acuerdo a las declaraciones del presidente del Concejo, Alberto Barrionuevo, tanto los concejales opositores como oficialistas firmaron un acta donde la sesión quedaba suspendida “porque no contamos con lo básico para que funcione el cuerpo legislativo”.

“Venimos funcionando, haciendo un esfuerzo para conseguir los materiales mínimos para que el cuerpo legislativo funcione, pero llegó un momento que dijimos basta porque no podemos seguir así. No teníamos ni los insumos básicos como tinta, papel y todo lo que hace a la tarea de labor parlamentaria”, agregó el presidente del Concejo.

Respecto de una posible salida política del conflcito, Barrionuevo se mostró poco confiado ya que indicó que el Ejecutivo sigue con la misma postura respecto de que no corresponde girar más fondos al Concejo y “no hay ningún indicio de que se quiera resolver este problema”.

Ante esta circunstancia, el concejal señaló que, finalmente, hoy se presentaría el conflicto de poderes ante la Corte, que había anunciado semanas atrás, pero que por la complejidad del caso se demoró más de lo pensado. En ese sentido, señaló que la presentación judicial iría acompañada también del acta que labraron ayer los concejales, en la que señalan la suspensión de la sesión ante la falta de fondos para afrontar los gastos mínimos de funcionamiento del cuerpo deliberativo.