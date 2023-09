El crimen del ingeniero en Palermo desató acusaciones cruzadas por la inseguridad

La noticia de un hombre asesinado en un robo en Palermo causó conmoción en la sociedad. Mariano Barbieri era ingeniero y tenía 42 años. Fue asesinado de una puñalada para robarle el celular. Al conocerse el hecho, no tardaron en reaccionar distintos dirigentes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición.

“Nuevamente el dolor. Mariano tenía 42 años, una vida, una mujer y un hijo de 4 meses. Todo eso se lo arrebató anoche alguien para robarle el celular. Vamos a mejorar la seguridad en todo el país para que esto no suceda más. Es una obligación moral cuidar a las familias argentinas”, aseguró desde su cuenta de Twitter la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

“Matan en todos lados. Hoy necesitamos ser humanos en la economía y la educación y firmes en la seguridad, cuidar a la gente, cuidar a los miembros de la fuerza de seguridad y que los delincuentes si las hacen, las pagan”, remarcó más tarde en la presentación de Carlos Melconian como su eventual ministro de Economía, en caso de ganar las elecciones de octubre. Carlos Melconian junto a Patricia Bullrich, en su presentación como ministro de Economía en caso de que Juntos por el Cambio gane las elecciones.

Otro candidato a presidente que se refirió al hecho fue Javier Milei, líder de La Libertad Avanza. Barbieri había sido fiscal de ese partido en las PASO. “Uno tiene que mirar esto desde una cuestión estructural. Argentina viene en un proceso de decadencia en los últimos 100 años, que no solo es económica, sino que también viene acompañada de una degradación moral que hace que la vida no valga nada”, expresó en diálogo con Radio Continental.

En la misma línea, Milei fue tajante: “En materia de seguridad, nosotros tenemos una doctrina muy clara y que básicamente es el que las hace las paga”. Y agregó: “Argentina paulatinamente ha deteriorado su sistema punitivo, ha sido más condescendiente para con los delincuentes y ha llegado al extremo, donde básicamente pone a la víctima en el lugar de victimario y viceversa”.

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, escribió en sus redes que “ayer a la noche, en la zona supuestamente más segura de la ciudad fue asesinado Mariano Barbieri por un delincuente”. Y sumó: “Una plaza sin luz, nada de Policía y una gestión que maquilla los problemas. Mis condolencias a su familia y el agradecimiento a Mariano por su apoyo y sacrificio”.

También candidata libertaria pero en la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo manifestó: “Mientras muchos políticos, fiscales y jueces siguen justificando el delito, los honestos son asesinados por un celular”. Y sentenció: “Hora de dejar atrás esos discursos culposos y buenistas. Mano dura para estos criminales”.

“Pensar que Mariano, el joven asesinado en Palermo, fue fiscal por nuestras ideas nos da mucha más fuerza para seguir adelante. Me rompe el alma, pero no me quita fuerzas. Todo el apoyo a su familia en este difícil momento”, señaló el candidato a jefe de gobierno porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, desde sus redes sociales.

Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, habló con Radio Mitre. “Es un momento durísimo y la inseguridad es una pelea de todos los días”, dijo. Y añadió: “Cuando aparecen casos como este, que yo cuente que la estadística de Seguridad en la Ciudad está mejorando, no sirve de nada. Vamos a seguir trabajando, sacando cada vez más policías a la calle e ir incorporando tecnología, que para mí es el camino”.

Otro funcionario porteño y candidato a jefe de Gobierno, Jorge Macri, remarcó: “Cuando se pierde una vida, nada alcanza”. Y añadió: “Vamos a redoblar todos los esfuerzos para llevar más seguridad y tranquilidad a los porteños. Es nuestra obligación cuidarlos y tenemos que seguir mejorando”.

En tanto, el economista liberal, diputado y candidato a senador por Juntos por el Cambio, José Luis Espert fue contundente desde sus redes sociales: “Cárcel o bala para esos hijos de puta”.

A su vez, desde Unión por la Patria se expresó Leandro Santoro, candidato a jefe de Gobierno porteño, con fuertes críticas de Rodríguez Larreta en la Capital Federal. “Nadie está gobernando la Ciudad”, aseguró desde su cuenta de Twitter.