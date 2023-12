El curioso tuit de Milei con la bandera y la frase No la ven

Las redes sociales continúan siendo el espacio por referencia de Javier Milei y los referentes de La Libertad Avanza para realizar comunicaciones En detrimento del contacto con la prensa opositora, rol que viene afrontando su portavoz presidencial en conferencias diarias, el Presidente de la Nación eligió el nuevo slogan de su gobierno luego del pionero "No hay plata": ahora es " No la ven".

La publicación del mandatario, que se volvió tendencia en la red social X, incluye una edición de una fotografía de la Casa Rosada, en donde una bandera de la Argentina incluye la frase que reiteraron usuarios e incluso algunos dirigentes libertarios, como el legislador Ramiro Marra. "Viva la libertad carajo", fueron las palabras que agregó Milei.

La elección del slogan "No la ven", instalada por el propio Presidente el pasado domingo, se da en el marco del inicio de las sesiones extraordinarias que discutirán la constitucionalidad del decreto que emitió y que aún no entró en vigencia, por un descuido del oficialismo en la formalidad de la publicación del Boletín Oficial. Asimismo, insinúa que la oposición, que nuclea sectores del sindicalismo, Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y referentes jurídicos, no observan los beneficios de sus propuestas de reformas.

Javier Milei y el origen del "No la ven":

El origen del slogan "No la ven" fue en la víspera navideña, cuando Javier Milei escribió un extenso texto en la red social X para criticar la teoría del derrame y ratificar su mantra: "No hay plata". Para ello, utilizó un video del actor Hugo Arana, quien falleció en 2020 por el Covid-19. "Aquí Hugo Arana repetía una de las frases más aberrantes y mentirosas sobre el capitalismo de libre empresa", enunció.

Posteriormente, y haciéndose eco de un artículo periodístico que tomó repercusiones de su publicación, Javier Milei replicó ofuscado: "PARECE QUE EL 'PERIODISTA' DE CLARÍN NO SABE CONJUGAR LOS TIEMPOS VERBALES... ACASO NO NOTÓ QUE TODO EL TWEET ESTÁ EN TIEMPO PASADO?".

Fue en ese marco, y respondiéndose a sí mismo, que publicó un meme con la imagen del ex arquero de Belgrano de Córdoba, Juan Carlos Olave, incluyendo la letra "N" al inicio y al final para concretar la frase "No la ven".