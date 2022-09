El diputado Ávila repudió las amenazas contra directora de la Escuela de Santa María

El conflicto entre la directora de la Escuela 705 “Abel Acosta” de Santa María, Yolanda Vargas y el municipio a cargo del intendente, Pablo Sánchez (Frente de Todos) sumó otro capítulo, esta vez el diputado del bloque del Frente Amplio Catamarqueño, Hugo Ávila presentó en la Legislatura provincial un proyecto de Resolución en repudio a las amenazas de muerte que habría recibido la directora del establecimiento escolar.

“Repudio las amenazas en contra de la señora directora Yolanda Vargas de la Escuela N° 705 de la localidad de Santa María. Consideramos que sería oportuno que el gobierno de marcha atrás con el intento de quitarle el playón a la escuela generando conflicto en la comunidad de Santa María”, manifestó.

En la jornada de este lunes, la escuela suspendió las actividades áulicas, debido a que durante el fin de semana desconocidos ingresaron al establecimiento y escribieron mensajes amenazando de muerte a la directora de la institución, Yolanda Vargas.

En declaraciones a prensa, Vargas dijo que fue alertada por el personal de servicios generales que desconocidos habrían ingresado a la Sala de Directores y rompieron un cuadro con su imagen y dejaron un mensaje que decía: “La vas a pagar con tu vida”.

“Es muy angustiante. No sé porque me sucedió esto. Puede ser por mis principios, ya que por mis funciones que consiste en resguardar el patrimonio de la institución, solicitamos al municipio cumplimentar con el comodato que decía que de lunes a viernes íbamos a ocupar la canchita y los sábados podía ocuparla la feria itinerante. A la fecha no tenemos noticias ni respuesta del municipio. No sacaron los postes de la improvisada feria que está los sábados, por ende no podemos ocupar la canchita. La única situación que tenemos es esta”, expresó la directora.

Caber recodar que días atrás, la senadora por ese departamento Erica Inga (Frente de Todos), habría amenazado con retirar la ayuda estatal a una escuela, en el marco del conflicto por la ocupación de las instalaciones escolares.

Proyecto completo

FUNDAMENTO

Sra. Presidenta:

Desde el bloque del Frente Amplio Catamarqueño repudiamos enérgicamente las amenazas recibidas por la Sra. directora Yolanda Vargas, de la Esc. Normal N° 705 Abel Acosta de Santa María.

Pareciera ser que en el marco de la disputa que tiene la comunidad educativa de la Esc. Normal N° 705, contra el municipio de Santa María y el Gobierno Provincial, por el intento de estos últimos de apropiarse del terreno que de manera legal y legitima le pertenecen a la Escuela, existiría algún trasnochado que cree que a través de la violencia y de las amenazas, va a torcer la voluntad firme que tiene la señora directora en defensa del patrimonio de la escuela.

Es verdaderamente repudiable que desconocidos ingresaran al establecimiento de la Esc. Y a la sala de directores y rompieran el retrato de Yolanda Vargas y dejaran una amenaza de muerte para la misma.

La ordenanza que encontró la amenaza y este cuadro de situación, ya puso en conocimiento a la policía y este hecho grave ya se está investigando, esperamos su pronto esclarecimiento y lamentamos que la ilógica e irrazonable decisión de la provincia y el municipio de Santa María que pretendía apropiarse de un predio que le pertenece a la Escuela, tenga un en estos hechos una escalada violenta, que es totalmente repudiable.

Esperamos que la justicia actúe rápidamente, tratando de individualizar a estos inadaptados que, con el fin de amedrentar a la señora directora, generan un clima de violencia en Santa María.

También sería saludable y criterios, de que tanto el Gobierno Provincial como el Gobierno Municipal de Santa María, después de estos graves hechos sucedidos den marcha atrás con el intento de quitarle a la escuela una parte de su predio.

Está claro que este intento de ceder el playón de la Esc. N° 705 es el que ha generado un clima de discordia en el marco de una disputa innecesaria, ya que si el Gobierno Provincial le quiere dar a la Municipalidad un espacio físico, lo puede hacer sin quitarle el mismo a otra institución.

Por lo expuesto, y propiciando la participación de todos mis colegas en este repudio, solicito me acompañen con la aprobación del presente proyecto.

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

SANCIONA CON FUERZA: DE DECLARACION

ARTICULO 1o.- Declárase el más enérgico repudio a los graves hechos perpetrados que incluyeron amenazas de muerte en contra de la señora directora Yolanda Vargas.

ARTICULO 2o.- De Forma. –