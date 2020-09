El diputado Denett reprobó las críticas de la oposición a las declaraciones del Gobernador

El diputado provincial del Frente de Todos, Juan Denett salió al cruce de los cuestionamientos vertidos por el diputado provincial, Luis Lobo Vergara (UCR), quien criticó las declaraciones realizadas por el Gobernador Raúl Jalil a un medio nacional, donde afirmaba que “las obras en el interior del país fueron realizadas por Perón, Néstor y Cristina Kirchner”.

En este sentido, el diputado aseguró que el Gobernador afirmó “una verdad histórica, que es que la mayor cantidad de obras en el interior del país las hicieron Perón, Néstor y Cristina. El triste papel al que nos tiene acostumbrados la oposición, quiere una vez más tergiversar las cosas y minimizar las afirmaciones de nuestro Gobernador, reduciéndolas a 20 años de FCyS en Catamarca, en el cual sólo hicieron obras faraónicas que muy poco beneficiaron al común de la gente”.

Además de Lobo Vergara, la diputada Natalia Herrera (UCR) afirmó que el Gobernador sufre el “síndrome de la memoria selectiva”, mientras que el vicepresidente del bloque UCR, Francisco Monti advirtió que “las obras son de la gente, no de los políticos”.

Al respecto, Denett aseguró que aparentemente “les Diputades Lobo, Herrera y Monti vienen en aislamiento hace muchos años”, y que si abandonan “la calidez y comodidad de sus escritorios y salen de las 4 avenidas a recorrer el Interior de nuestra provincia, se van a encontrar con más de 100 escuelas que hizo nuestra ex Gobernadora Lucia Corpacci en menos de 8 años, se van a encontrar con más de 20 mil mejoramientos habitacionales. Ciudades como Antofagasta de la Sierra ahora tienen energía eléctrica las 24 horas. Obras pensadas para darle dignidad a nuestra gente”.

En este contexto, Denett instó a que sus pares recuerden que en 4 años de gobierno de Macri, “se la pasaron aplaudiendo y siendo cómplices de todos los ajustes que recibió el pueblo argentino, mientras que para nuestra provincia no pudieron gestionar ninguna obra, ni una sola casita se licitó para Catamarca en tiempo de Macrisis. Nuestro gobierno Nacional en 10 meses de gestión reestructuró el 99% de la deuda que ellos dejaron de herencia para los nietos de nuestros nietos”.

Para finalizar, el legislador remarcó que el Gobernador Jalil, “pandemia de por medio, inauguró un hospital monovalente en tiempo récord, más de lo que se hizo en Salud en 4 años de Cambiemos. Salgan diputades y conozcan, porque la única verdad es la realidad”.