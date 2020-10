El diputado Murúa salió al cruce de las críticas de Castillo

El diputado provincial del Frente de Todos, Marcelo Murúa, salió al cruce del senador nacional por Catamarca, Oscar Castillo, quien planteó que Catamarca “a pesar del alineamiento automático” del Gobierno provincial con la Nación “se ve perjudicada con la reducción de fondos tanto de coparticipación como para obras públicas”."El senador Oscar Castillo se queja de los fondos que el dice que la provincia pierde, pero en lo que respecta a los supuestos 2000 millones que la provincia perdería por la no coparticipación del impuesto PAIS, es una visión rara por que no se puede perder lo que nunca se tuvo. Ese impuesto no es coparticipable. Desde su creación, Catamarca nunca lo percibió", inició Murua.

En este contexto, el diputado desestimó los dichos de Castillo, que atribuyó la pérdida de recursos a “la falta de gestión para defender los intereses de Catamarca”. "En materia de los fondos destinados a la Provincia, en el proyecto de presupuesto nacional elevado al Congreso de la Nación, Catamarca recibirá más de 20.000 millones de pesos en obras en el 2021. Esto es un contraste con las magras inversiones en obras que se produjeron durante el gobierno de Cambiemos, en el cual él seguramente no gestionó nada para la provincia. Porque si lo hubiese hecho con las grandes aptitudes de gestión que él tiene, seguramente otro habría sido el panorama.

Por otro lado, Murua criticó la sugerencia del senador nacional, quien instó al Gobierno provincial a “dejar los discursos de alabanzas (a la administración nacional) y dejar de firmar todo lo que se les ordena”.

"No sorprende la aparición del senador, visto que en el próximo año hay elecciones de renovación legislativa en el Senado nacional respecto a los representantes de Catamarca. Seguramente va a incrementar sus apariciones criticando los que sea, para hacerle acordar a los catamarqueños que es el actual Senador y que puede hacer mucho más que reclamar la apertura de los hipódromos en plena pandemia o los proyectos sobre las apuestas on line, que seguramente eran un gran aporte a la sociedad a la que pertenece", puntualizó el diputado. Para finalizar, Murua recordó que en el Gobierno de Cambiemos, "no se licitó ni una vivienda con fondos nacionales en 4 años. Ni noticias del Plan Belgrano. Los 3000 jardines, bien gracias. Y encima, hablando de falta de participación provincial, el Gobierno nacional endeudó al pais por cien años, llevando los niveles de deuda a valores insostenibles, con una nula opinión de las provincias y con un espíritu muy federal coparticipando las consecuencias de ese endeudamiento. Ahí no se preocupó por la falta de participación de las provincias, a las que solo le coparticiparon la deuda".