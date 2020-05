El ENRE rechazó la iniciativa del Gobierno de la provincia de disolver el organismo

Luego de que el gobernador Raúl Jalil anticipara, semanas atrás, que dentro de la reforma del Estado que propone, se encontraba la iniciativa de redefinir el rol que cumple el Ente Regulador de los Servicios Públicos y otras Concesiones de Catamarca (ENRE), finalmente ayer, el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, dejó en claro que la intención del Ejecutivo es la de disolver el organismo.

Si bien las autoridades del organismo prefirieron no emitir opinión en aquel momento que Jalil deslizó la iniciativa, tras las declaraciones de Moreno salieron a rechazar la decisión de disolución del ENRE y cuestionaron los argumentos dados por el Gobierno.

En una entrevista radial, el ministro de Gobierno señaló que “se está estudiando la medida, que a su vez, forma parte de la reforma del Estado que propone el Ejecutivo, porque el ENRE era para controlar a las empresas concesionadas pero hoy con la creación de las Sapem, que tienen un capital del 90 % estatal y 10 % de participación de los empleados, son empresas netamente estatales”.

En este sentido, dejó en claro que la postura del Ejecutivo es “disolverlo y fortalecer, por ejemplo, lo que tiene que ver con Defensa del Consumidor, que es un organismo más específico, que es menos burocrático, que necesita menor estructura administrativa para funcionar y que cuenta con mayor celeridad y ejecución para poder llevar adelante la tarea de velar por la inversión y por el control de los servicios que tengan que ver con el agua, con la electricidad o con lo servicios cloacales”.



Rechazo del organismo

Conocidas las declaraciones del ministro Moreno, desde el ENRE emitieron un comunicado rechazando “la intención del Gobierno Provincial de avanzar con la 'disolución' del organismo, al justificar que, hasta el momento, ninguna provincia del país tomó una decisión en tal sentido, aún en los casos en los que se re-estatizaron los servicios de energía eléctrica y de agua potable y desagües cloacales”.

En esa sintonía, desde el organismo opinaron que la re-estatización de los servicios no es un argumento válido para implementar dicha disolución, ya que los usuarios no pueden elegir libremente quién les brinda el servicio, por tratarse de actividades monopólicas naturales.

“De allí se desprende la necesidad, reconocida en las constituciones Nacional y Provincial, de la existencia de un órgano de control y regulación, independientemente de que el prestador sea privado (como sucedió en el pasado) o una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), como es actualmente en Catamarca”.

A su vez, pusieron como ejemplo que en la provincia de Córdoba, el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) mantiene sus funciones intactas, controlando a la empresa estatal EPEC y que “lo mismo ocurre en Entre Ríos, Formosa, Jujuy y Santa Fe, por citar algunos ejemplos, donde los servicios son prestados por el Estado y aun así funciona un Ente autárquico que controla y regula la prestación de los servicios”.

Por otra parte, remarcaron que una eventual disolución del organismo “pondría a los usuarios, en su condición de actor débil frente a las Empresas Distribuidoras, en una virtual situación de indefensión, al tiempo que pondría en riesgo la plenitud de sus derechos reconocidos constitucionalmente”.

Por último, ante la posible eliminación del ENRE, realizaron una serie de preguntas como “quién garantizará el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las empresas concesionarias; quién fijará y controlará la aplicación de las tarifas y los subsidios otorgados por el Estado; quién garantizará la participación de los usuarios y asociaciones civiles en los procesos de fijación de las tarifas; quién controlará la calidad del servicio que presta la empresa EC SAPEM a usuarios particulares, comercios, industrias, etc. de la Capital y el Interior; quién defenderá a los usuarios por los daños ocasionados en los artefactos eléctricos; quién controlará la calidad del agua que llega a cada uno de los hogares del Valle Central, garantizando que cumpla con los parámetros de potabilidad exigidos por la Organización Mundial de la Salud y el código Alimentario Argentino; quién hará controles físicos y químicos en las diferentes fuentes de agua o en los camiones cisternas y quién defenderá a los usuarios en su relación con las empresas”.

Si bien el ministro de Gobierno no especificó cuándo se enviará el proyecto a la Legislatura, se espera que la oposición no apoye la iniciativa, ya que algunos referentes de la UCR, como el diputado Luis Lobo Vergara, ya señalaron su negativa de acompañar una posible disolución del ENRE.