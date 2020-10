El Frente de Todos se expresó en repudio a los ataques contra Palladino

La diputada provincial del Frente de Todos, Mónica Zalazar, salió en defensa de la ministra de Salud, Claudia Palladino, por la violencia verbal con la que se expresarán contra su persona y su función pública. La legisladora criticó la falta de empatía de sus pares de la política para repudiar este hecho.

“Cuando se habla de violencia, femicidios, de violaciones, de abusos, se expresa todo el espectro político y social con manifestaciones de repudio a estos lamentables hechos. Pero cuando se trata de violencia de género institucional también debería tener la misma repercusión”, subrayó.

Zalazar sostuvo que generalmente son las mujeres quienes salen a defender a las mujeres, faltando esa “relación de pares para que hombres y mujeres salgan a repudiar o aprobar algo en conjunto”.

La legisladora destacó el Movimiento de Mujeres por la Igualdad donde hacen hincapié en la paridad de género pero no sólo para obtener una igualdad en el reparto de cargos legislativos o ejecutivos sino “se trata de relación de pares donde el hombre y la mujer tienen iguales derechos en todo los sentidos”.

En esta línea de pensamiento, afirmó que asusta que se trate de naturalizar estas situaciones de violencia institucional que sufren las mujeres que ejercen cargos en la función pública.

“No debemos acostumbrarnos a lo que está mal. Esta es una tarea que debe ser realizada en conjunto entre mujeres, varones, el arco político, sociedad, instituciones”, afirmó.

Sobre la situación de la ministra Palladino, la diputada Mónica Zalazar no ocultó su malestar y afirmó que “lo que más molesta es que salen intendentes que son repetitivos en su accionar y pareciera que no se puede hacer nada y la realidad es que al momento de elegir debemos recordar siempre estos hechos”.

Destacó el trabajo que viene realizando el Ministerio de Salud, reconocido por el propio presidente de la Nación Alberto Fernández, en la lucha de la pandemia contra el COVID-19 que pone a Catamarca entre las mejores provincias por los bajos índices de contagios.

“Cuando un hombre elige atacar lo hace atacando, ninguneando y elige también atacar una grande porque él en su deseo de ser grande quiere compararse con una grande. Debemos eliminar estos hechos y es necesario una cuestión de empatía institucional”, concluyó la diputada Mónica Zalazar.