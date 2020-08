El FUSSI insiste con el aumento salarial y el rechazo a la reforma del Estado

Ayer, el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI) volvió a marchar hacia la Legislatura, en rechazo al proyecto de reforma del Estado que impulsa el Gobierno provincial y reclamando por un incremento salarial para los empleados estatales. Además, sumaron a esas consignas el pedido por la liberación del secretario general del SOEM, Walter Arévalo, (que obtuvo ayer su libertad) y criticaron la “criminalización de la protesta”.

“Nos quieren encanar, así como meten presos a los compañeros de Recreo... no se equivoquen. No estamos de acuerdo con los ladrones de guante blanco. Y a esos ministros inoperantes e inútiles les pregunto, ¿qué tiene que ver la vacuna con la necesidad de los trabajadores y con el hambre?”, lanzó el titular de ATE, Ricardo Arévalo, en referencia a las declaraciones del ministro Jorge Moreno, sobre que no habrá incremento salarial hasta que no encuentre una vacuna contra el Covid-19.

El gremialista también criticó las declaraciones del ministro de Hacienda, Sebastián Véliz, quien sostuvo que la ayuda otorgada por la Provincia a los municipios para garantizar el mínimo vital y móvil solo sería por tres meses. “Salieron a hacernos creer que íbamos a tener un mínimo, vital y móvil para los municipales. Ahora, dicen que será solo por 3 meses. Ahora vemos que son miserables y mezquinos”, disparó Arévalo.

Además de los gremios que integran el FUSSI, también participaron organizaciones políticas de Izquierda y la Organización de Trabajadores Radicales (OTR).