El FUSSI intimó al Gobierno a reabrir la discusión salarial

El Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI) intimó a través de una nota al Gobierno provincial a reiniciar la discusión salarial, tal como se había acordado en septiembre, cuando se estableció un incremento salarial del 21 % para los trabajadores estatales.

“Instamos al Sr. Gobernador para que en el plazo de tres días convoque a la FUSSI para reactivar la discusión salarial”, sobre el piso salarial “otorgado unilateralmente por el Poder Ejecutivo Provincial para la Administración Pública provincial”, refieren en la nota los gremios que integran el FUSSI.

En conferencia de prensa, el secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, dijo que “en caso de que el Gobierno no nos convoque, seguramente volveremos a la calle”. Si bien prefirió no dar números respecto de las pretensiones de aumento salarial, el gremialista remarcó que los trabajadores tienen una pérdida de más del 20 % y dejó en claro que la discusión debe girar en torno a un incremento de salarios y no a un bono.